Centro spendiert noch mehr Trikots für Sommer-Verlosung

Oberhausen. Seit einer Woche haben Oberhausener Sportvereine die Chance, eine Trikotausrüstung für ihre Jugendteams zu gewinnen. Die Chancen sind gestiegen.

Die sommerliche Trikotaktion von Centro, Intersport Voswinkel, Jako und WAZ-Lokalredaktion Oberhausen läuft in diesem Jahr besonders erfolgreich. „Wir haben bereits jetzt so viele Bewerbungen wie noch nie zuvor. Das läuft super. Deshalb legen wir bei der Zahl der zu verlosenden Trikotsätze noch etwas drauf“, verspricht Centro-Manager Marcus Remark. Statt wie zunächst geplant 15 Trikotsätze spendiert das Einkaufszentrum 20 komplette Mannschaftsausrüstungen.

Die Sportart spielt in diesem Jahr bei der Bewerbung keine Rolle – von Volleyball über Tischtennis bis Fußball: Jede Mannschaft erhält eine Chance. „Wir haben bereits Bewerbungen von sehr unterschiedlichen Sportarten wie Handball oder Volleyball, aber Basketballer haben sich bisher noch nicht beworben“, erzählt Remark. Der Wettbewerb richtet sich ausschließlich an Jugendmannschaften der Altersklassen G bis A.

Insgesamt haben sich bisher 100 Mannschaften aus verschiedenen Sportvereinen Oberhausens gemeldet. Die Gewinner der Trikotaktion werden ausgelost. Noch bis zum Mittwoch, 7. Juli, ist es für Vereinsteams möglich, sich um die Trikots zu bewerben.

Und das geht so: Auf der Internetseite tinyurl.com/trikots2021 findet sich ein Formular zum Ausfüllen. Danach müssen die Teams nur noch die Daumen drücken! Nähere Informationen gibt es zudem auf der Internetseite centro.de. Die Gewinner werden am 9. Juli 2021 per E-Mail informiert und erhalten auf diesem Wege auch direkt das Bestellformular für ihren Trikotsatz. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

