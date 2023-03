Centro Oberhausen: Weihnachtsmarkt 2023 öffnet mit Spektakel

2022 eröffnete der Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen bereits am 11. November. Das Foto entstand am Eröffnungstag.

Oberhausen. Das Westfield Centro Oberhausen plant bereits den Weihnachtsmarkt 2023. Der Eröffnungstermin und ein besonderer Programmpunkt stehen schon fest.

Ja ist denn schon wieder Weihnachten? Nein, noch lange nicht. Im Centro Oberhausen laufen aber bereits die Planungen. Eher beiläufig fiel bei einem Pressetermin in der Neuen Mitte sogar schon der Eröffnungstermin für den Weihnachtsmarkt 2023: Die Verkaufsbuden, Bühnen, Glühweinstände und Imbisse starten am Freitag, 17. November, in die Saison – knapp eine Woche später als bei der Ausgabe im vergangenen Jahr.

Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt mit einem Spektakel am Himmel: Wie schon 2022 sollen auch dieses Jahr bunt blinkende Drohnen weihnachtliche Motive in den dunklen Himmel zaubern. Damit sagt das Centro Oberhausen dem bis vor Corona traditionellen Feuerwerk endgültig Adieu: Aus Klimaschutzgründen setzte das Einkaufszentrum im vergangenen Jahr zum ersten Mal auf die unbemannten Flieger. Aus der Entscheidung ist nun eine Grundsatzentscheidung geworden, wie eine PR-Sprecherin des Centros erklärt. Die Drohnen werden demnach zu einem Großteil mit Ökostrom geladen.

Centro Oberhausen setzt auf Nachhaltigkeit

Das Einkaufszentrum verfolge ohnehin eine nachhaltige Strategie. Weite Teile der Dachfläche sind begrünt, die Beleuchtung in den Parkhäusern und in der Shopping-Mall ist auf LED-Technik umgestellt, die Technik kommt mit einem natürlichen Be- und Entlüftungssystem aus. Die Entscheidung, auf Feuerwerk zu verzichten, sei da nur folgerichtig, da die Feuerwerkskörper eine große Menge an Feinstaub freisetzen. Zumal bis 2030, so das Ziel des Centro-Betreiber-Unternehmens Unibail-Rodamco-Westfield, das Einkaufszentrum noch einmal die Hälfte des bisherigen CO 2 -Ausstoßes einsparen soll.

Geplant sind in den kommenden Jahren unter anderem Verbesserungen bei der Gebäudestruktur und der Erreichbarkeit, etwa mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad. Die Anfahrt zum Centro Oberhausen soll so „sauberer“ werden.

