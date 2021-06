Centro Oberhausen verlost Sporttrikots an Jugendmannschaften

Oberhausen. Das Centro Oberhausen verlost wieder Trikotsätze für hiesige Jugendmannschaften sämtlicher Sportarten. Die WAZ unterstützt die Aktion.

Es ist zur Tradition geworden, auf die Oberhausener Sportvereine Jahr für Jahr freudig warten: Das Centro sponsert mit der Unterstützung unserer WAZ-Lokalredaktion hiesigen Jugendmannschaften auch in diesem Jahr wieder Trikotsätze. Die Sportart spielt bei der Bewerbung keine Rolle – von Volleyball über Tischtennis bis Fußball: Jede Mannschaft erhält eine Chance.

Fünfzehn wertige Trikotsätze der Firma Jako werden unter allen Vereinen, die sich bis zum 7. Juli 2021 bewerben, verlost. Der Startschuss fällt am Mittwoch, 23. Juni.

Centro-Manager: „Vereine leisten hervorragende Arbeit“

In diesem Jahr steht die Aktion unter besonderen Vorzeichen: Die Pandemie hat weiter großen Einfluss auf unser tägliches Leben. Mannschaften konnten in Lockdown-Zeiten nicht miteinander trainieren, die jungen Sportlerinnen und Sportler haben sich vermisst, einige dürften den Antrieb verloren haben, sich auch ohne Gesellschaft sportlich zu betätigen.

Die Übergabe der Trikots im vergangenen Jahr fand unter strengen Corona-Auflagen statt. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Nun erwacht der Mannschaftssport langsam wieder. Insbesondere für Jugendliche sei dies „immens wichtig, um soziale Kompetenzen und Teamarbeit zu lernen“, schreibt das Centro-Management in seiner Ankündigung zur Trikot-Verlosung. „Endlich können Kinder und Jugendliche wieder gemeinsam Sport betreiben“, sagt Centro-Manager Marcus Remark. „Unsere Vereine in der Region leisten hervorragende Arbeit, die wir gerne unterstützen.“ Deswegen unterstütze das Centro mit seinen Partnern Intersport Vosswinkel und Jako die lokalen Jugendmannschaften.

Am Ende haben alle Partner etwas davon: Das Centro wirbt mit seinem Schriftzug auf den Trikots für das Einkaufszentrum und die Kinder- und Jugendteams erhalten neue Trikots, die nicht günstig sind und die Vereinskasse ansonsten arg belasten würden. Die Verlosung richtet sich an Jugendmannschaften der Altersklassen G bis A. Die Gewinner werden am 9. Juli 2021 per E-Mail informiert und erhalten auf diesem Wege auch direkt das Bestellformular für ihren Trikotsatz.

Bewerbung um Trikots – so funktioniert’s

Im vergangenen Jahr wurde die Auslosung live aus dem Centro im Internet übertragen. Der damalige RWO-Stürmer Raphael Steinmetz und WAZ-Lokalleiter Peter Szymaniak schlüpften in die Rolle der Glücksfee und zogen die Nummern der Gewinner-Mannschaften aus dem großen Lostopf.

Und so können sich Mannschaften bewerben: Auf der Internetseite tinyurl.com/trikots2021 finden sie ein Formular zum Ausfüllen. Danach: Daumen drücken! Nähere Informationen gibt es zudem auf der Internetseite centro.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

