Centro Oberhausen: Verletzter Mann löst Polizeieinsatz aus

Oberhausen. Ein blutender Mann löst am Donnerstag einen Polizeieinsatz am Centro Oberhausen aus. Dabei wollte der Verletzte offenbar nur zur Arbeit gehen.

Mit mehreren Streifenwagen eilte die Polizei Oberhausen am Donnerstagmorgen zum Centro. Eine Anruferin hatte den Notruf gewählt, weil ihr ein blutender Mann aufgefallen war.

Diesen Mann trafen die Beamten vor Ort auch tatsächlich an, wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt. Die Verletzung entpuppte sich als Abwehrverletzung an der Hand – entstanden offenbar durch ein Messer.

Streit in der Nähe des Bero Centers in Oberhausen

Die Tat als solche fand aber nicht am Centro Oberhausen, sondern schon vorab in der Nähe des Bero Centers in Lirich statt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zu einem Streit zwischen zwei befreundeten Männern. In dieser Auseinandersetzung zückte einer der Kontrahenten offenbar ein Messer, es kam zu besagter, leichter Verletzung.

Der Schnitt an der Hand war offenbar nicht dramatisch, denn sie hielt den Verletzten nicht davon ab, nach dem Streit zur Arbeit zu fahren – ins Centro Oberhausen. Dort traf er dann auf die Zeugin, die den Notruf wählte.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung, die Personalien beider Streithähne sind bekannt.