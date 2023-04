Centro Oberhausen: Stau-Risiko nach den Osterferien

Oberhausen. An der Konrad-Adenauer-Allee wird ab Montag, 17. April eine Baustelle eingerichtet. Der Rechtsabbieger wird dadurch einspurig.

Centro-Besucher müssen sich nach den Osterferien auf längere Autofahrten bei der Abreise einstellen. Wegen Arbeiten an der Fernwärmeversorgungsleitung muss der Verkehr auf dem Rechtsabbieger der Essener Straße in die Konrad-Adenauer-Allee von zwei auf einen Fahrstreifen reduziert werden. Im Klartext: Menschen, die das Einkaufszentrum verlassen und zur Autobahn wollen (A42 oder A516 zur A3) könnten länger brauchen. Die Bauarbeiten dauern mehrere Wochen an. Aber es gibt Pausen am Abend und an den Wochenenden.

Die Konrad-Adenauer-Allee führt direkt zu den Autobahnen. Die Essener Straße wiederum ist eine viel befahrene Straße für Ein- und Auspendler sowie Tagesgäste. Wer zum Westfield Centro Oberhausen will oder in die Innenstadt, kommt auf dieser Straße ans Ziel.

Die Arbeiten beginnen am Montag, 17. April und werden nach Angaben der Stadt am 12. Mai beendet sein. Die Sperrung des Fahrstreifens soll nur von montags bis freitags in der Zeit von 7 bis 17 Uhr erfolgen. An den Wochenenden soll es also keine Einschränkungen für Centro-Besucher geben.

