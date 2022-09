Centro Oberhausen startet verkaufsoffenen Sonntag samt Fest

Vor der Coca-Cola-Oase startet am Centro Oberhausen wieder das Neue-Mitte-Fest. Schon im vergangenen Jahr gab es hier zum verkaufsoffenen Sonntag ein kleines Programm.

Oberhausen. Das Centro Oberhausen feiert nach einer Pause sein Neue-Mitte-Fest, das vom verkaufsoffenen Sonntag flankiert wird. Was alles geplant ist.

Im Centro Oberhausen öffnen Geschäfte wieder an einem eigentlichen Ruhetag: Das Einkaufszentrum bittet am Sonntag, 2. Oktober, zwischen 13 und 18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag. Darum kündigen die Betreiber auch zugleich das bekannte Neue-Mitte-Fest an.

Die Festivität ist nötig, damit der verkaufsoffene Sonntag wie geplant starten kann, so sieht es das Gesetz vor. Das Centro Oberhausen bespielt an zwei Tagen den Luise-Albertz-Platz. Neben dem Sonntag soll es vor der Coca-Cola-Oase auch am Samstag, 1. Oktober, ein Bühnen-Programm geben.

Westfield Centro: Clown Ati Atze startet sein Kinderprogramm

Eine Spielestraße und Fest-Stände kündigen die Betreiber der Shopping-Mall an - auch das Centro-Maskottchen Lino wird sich sehen lassen. Am Samstag geht es um 10.30 Uhr los. Moderator Marco Kochbeck führt durch den Reigen. Zwischen 11.15 und 11.45 Uhr scherzt Clown Ati Atze beim Kinderprogramm, bevor um 12 Uhr ein Platz-Talk die kommunikative Seite der Neuen Mitte zeigen soll.

Ab 13.30 Uhr wird es sportlich: Tanzaufführungen der „Tanz-CentrO Mini's“ und der „Tanz-CentrO Kids“ sorgen für Bewegung. Clown Ati Atze gibt ab 14 Uhr eine Zugabe.

Eine halbe Stunde später zeigen die Gruppen von „Tanz-CentrO FitDance“ und „Crazy Chicks - Linedancers“ weitere Facetten ihrer Sportart. Die Artistico-Athleten des TC 69 Sterkrade ab 15.30 Uhr und Live-Musik zwischen 17 und 20 Uhr runden den ersten Festtag ab.

Westfield Centro: Autogrammstunde mit Rot-Weiß Oberhausen

Am Sonntag starten die Macher etwas später: Ab 12 Uhr wird auf der Bühne angepackt, eine halbe Stunde später beweist Clown Ati Atze seine Kondition und kehrt um 15.15 Uhr noch einmal zurück. Interessant wird es für Fans von Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen: Zwischen 13 und 14 Uhr ist eine Autogrammstunde angekündigt.

Da die Heinz-Schleußer-Marina bekanntlich quasi in Sichtweite liegt, sticht ab 14.15 Uhr der „Marina Shantychor Oberhausen“ in See. Mit dem um 16 Uhr beginnenden Konzert von Blau-Weiß-Sterkrade wird's sogar ein wenig heimelig. Zwischen 17 und 18 Uhr erfüllt die Ein-Mann-Band Mr. Loop beim Konzert die letzten Musik-Wünsche.

Änderungen im Programm sind noch möglich. Der Eintritt ist frei.

