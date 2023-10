Die asiatische Küche wird im Centro Oberhausen ausgebaut: In der Coca-Cola-Oase eröffnet die österreichische Schlemmerkette „Zushi Market“.

Westfield Centro Centro Oberhausen: Spezialitäten-Imbiss eröffnet in der Oase

Oberhausen. Die Schlemmermeile im Westfield Centro erhält Zuwachs. Beim neuen Gastronomen können sich Gäste ihre Menüs selbst zusammenstellen. Darum geht’s.

Freunde der asiatischen Küche können bald im Centro Oberhausen zulangen: Die Gastronomen-Kette „Zushi Market“ packt ihre Kochläufel künftig in der Coca-Cola-Oase aus. Zwar steht ein genauer Eröffnungstermin noch nicht fest, an der Schlemmerzeile wird allerdings schon gearbeitet.

Die Anbieter haben sich auf Sushi- und Maki-Speisen spezialisiert. Dabei sollen sich Kunden ihr Essen wie bei einem Baustein-System selbst aussuchen können. So erhalten die Hungrigen zunächst eine „Bowl“ als Basis. Dabei handelt es sich um eine Schale mit Reis oder Nudeln.

Westfield Centro: Kunden stellen sich das Gericht selbst zusammen

Es werden in der Regel verschiedene Größen angeboten. An anderen Imbiss-Standorten von „Zushi Market“ kostet eine Medium-Portion knapp 9 Euro oder die große Schale knapp 10 Euro. Hinzu können Kunden das Gericht mit Toppings verfeinern. Zur Auswahl stehen etwa Crispy Chicken, also frittiertes Hühnchen, oder Saigon Beef, Broccoli Shrimp oder Wok-Gemüse.

Die Betriebe von „Zushi Market“ stammen aus Österreich. Bereits seit zehn Jahren kocht das Unternehmen. 2013 eröffnete die erste Filiale im niederösterreichischen Vösendorf. Vor allem in der Hauptstadt Wien sind die Theken mit der asiatischen Küche mittlerweile beliebt. Die Lokale bieten für gewöhnlich auch ein Büfett zum Festpreis an.

Westfield Centro: „Zushi Market“ betreibt Schlemmershops in Österreich

Zuletzt hatte bereits der Bäckerei-Imbiss „Cinnamood“ einen neuen Standort im Westfield Centro bestätigt. Das gastronomische Geschäft verkauft hauptsächlich Zimtschnecken, die mit ungewöhnlichen Zugaben garniert werden. So gibt es Geschmacksrichtungen mit Oreo-Keksen, Spekulatius oder Tiramisu. Der Shop öffnet am Mitteldom-Obergeschoss neben dem Kaffeeanbieter „Starbucks“.

Mehr zum Thema:

-> Centro Oberhausen: Neuer Imbiss verkauft Zimtschnecken mit Oreo-Geschmack

-> Westfield Centro verteilt an einem Tag kostenlose Blumenzwiebeln

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen