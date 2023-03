Centro Oberhausen: Spezialist für Kameradrohnen zieht ein

Oberhausen. Haushaltstechnik gibt es im Centro Oberhausen reichlich. Nun steht ein Shop in den Startlöchern, der sich auf Flugtechnik spezialisiert hat.

Jalousien fahren nach einem vorbestimmten Zeitplan hoch und herunter. Staubsauger reinigen auf Knopfdruck automatisch das Wohnzimmer. Moderne Technik hat den Alltag in vielen Haushalten längst revolutioniert - und mischt nun auch das Hobbysegment immer weiter auf.

Darauf können Kunden demnächst auch im Centro Oberhausen setzen. Ein Fachgeschäft steht in den Startlöchern, das sich auf sogenannte Multicopter und Flugdrohnen spezialisiert hat. Das Management des Einkaufszentrums hat das chinesische Unternehmen DJI als neuen Mieter bestätigt. Der genaue Eröffnungstermin steht noch aus.

Westfield Centro: DJI verkauft Kameradrohnen für die Urlaubsreise

DJI, die auch ein Geschäft im Frankfurt am Main betreiben, verkaufen hauptsächlich Kameradrohnen für den Freizeitbereich. Vielen Nutzern reichen Fotos aus der ebenerdigen Perspektive als Erinnerungsstück offenbar nicht mehr aus. Immer mehr Luftaufnahmen von Landschaften fluten Instagram- und TikTok-Accounts. Kameradrohnen liegen bei Freizeit-Nutzern im Trend.

So setzt DJI auch auf kompakte Modelle, die mit besonders leicht gebauten Materialien ausgestattet sind und sich laut Hersteller gleichermaßen für Strandspaziergänge, Rucksack-Touren und Urlaube eignen sollen.

Westfield Centro: Eröffnungstermin von DJI steht noch nicht fest

Ebenfalls im Portfolio befindet sich das Zubehör zu den Fluggerätschaften. Dieses reicht von Reinigungssets über Akku-Bausteinen bis zur Verkabelung. Zusätzlich stehen beim Händler Bild-Stabilisatoren, Kamera-Stative und sogar Game-Controller in den Regalen.

DJI wurde 2006 in der südöstlichen chinesischen Metropole Shenzhen gegründet und tritt bereits seit einigen Jahren auf dem deutschen Markt auf. Unter anderem ist das Unternehmen ein Sponsor beim Festival Rock am Ring. Bislang sind einzelne Produkte in Deutschland schon in Kamera- und Technikmärkten erhältlich.

Zuletzt hatte der Mode- und Sneakerhändler Onygo sein Angebot im Westfield Centro umgebaut und ein neues Ladenlokal bezogen. Auch der Sporthändler Intersport Voswinkel öffnet im Westfield Centro an einem neuen Ort.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen