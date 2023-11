Centro Oberhausen: So überraschen Ehrlich Brothers ihre Fans

Andreas und Chris Ehrlich schauen am Centro Oberhausen vorbei. Am Sonntag, 19. November 2023, posieren die bekannten Zauberbrüder im "House of Magic" mit den Fans für Handy-Selfies.

Oberhausen. Gute Kunde für Fans der Ehrlich Brothers. Seit einem Jahr öffnet am Westfield Centro ihr „House of Magic“. Zauberstars kommen persönlich vorbei.

Manchmal vergeht die Zeit wie von Zauberhand. Am 17. November 2022 eröffnete an der Centro-Promenade die Mitmach-Ausstellung „House of Magic“ der berühmten Ehrlich Brothers. Am Freitag jährt sich der Start für die unterhaltsame Mischung aus Schauen und Mitmachen also zum ersten Mal. Zum Geburtstag versprechen die Betreiber eine komplette Woche mit sogenannter Close-up-Magie.

Zwischen Freitag, 17. November, und Sonntag, 26. November, wird jeweils täglich ein anderer Zauberkünstler anwesend sein - und für die Besucherinnen und Besucher in nächster Nähe seine Illusionen zum Besten geben. Darunter befinden sich Magier des Jahres, Zauberweltmeister und vielversprechende Nachwuchskünstler.

Westfield Centro: Bekannte Magier zaubern eine Woche lang

Fans der aus dem TV bekannten Zauberbrüder sollten sich dabei vor allem diesen Sonntag, 19. November, vormerken. Dann schauen Andreas und Chris Ehrlich zwischen 15 und 17 Uhr persönlich vorbei. Die Star-Magier versprechen den Fans zwei Selfie-Stunden für gemeinsame Motive.

Des Weiteren sind Nicolai Friedrich (Freitag, 17. November), Andolino (Samstag, 18. November), Daniel Dück (Montag, 20. November), Florian Poldrack (Dienstag, 21. November), Markus Lenzen (Mittwoch und Donnerstag, 22. und 23. November), Marc Weide (Freitag, 24. November), Marco Lalli (25. November) und Rika Magie (26. November) angekündigt.

Westfield Centro: „House of Magic“ erweitert Öffnungszeiten

Das „House of Magic“ öffnet in der Mitte der Centro-Promenade. In der Nähe befindet sich der Eingang zum Modehaus Sinn. Interessierte sollten sich bewusst sein, dass parallel auch der Centro-Weihnachtsmarkt öffnet.

Die Ausstellungshalle erweitert von Freitag, 17. November, bis Sonntag, 26. November, ihre Öffnungszeiten. Diese lauten: montags bis freitags 13 bis 21 Uhr. Samstags und sonntags zwischen 10 und 21 Uhr. Kinder zahlen knapp 15 Euro. Erwachsene knapp 20 Euro.

Das „House of Magic“ der Ehrlich Brothers umfasst 19 Räume auf 3000 Quadratmetern. Laut der Betreiber haben seit der Eröffnung vor einem Jahr rund 100.000 Fans die Mitmach-Ausstellung besucht.

