Centro Oberhausen: So läuft der erste verkaufsoffene Sonntag

Oberhausen. Die Geschäfte im Centro Oberhausen öffnen zum ersten verkaufsoffenen Sonntag nach anderthalb Jahren. Doch die Gewinner befinden sich woanders.

„Größe 43? Der Kollege holt die Schuhe!“ Normalerweise geht es sonntags am Centro Oberhausen eher darum, die Türen am Legoland oder für den Filmnachmittag im Kino zu finden. Diesmal sind die Tütenträger zurück. Es ist der erste verkaufsoffene Sonntag seit Beginn der Corona-Pandemie.

Am 5. Januar 2020 haben sie zuletzt am Ruhetag die knapp 250 Läden, Restaurants und Imbisse besucht. Nach anderthalb Jahren Pause ist der verkaufsoffene Sonntag selbst für erfahrene Planer aber noch eine Wundertüte.

Centro Oberhausen: Bayern verschenkt Fahne, Schalke reduziert Grillschürze

Wer zum Startschuss mit Geschiebe rechnet, darf sich wirklich wundern. Die ersten anderthalb Stunden verlaufen zwischen Coca-Cola-Oase, Mitteldom und dem Eingang am Platz der Guten Hoffnung völlig unaufgeregt. Lockeres Laufen selbst in sonst meist umlagerten Shops wie dem Sneaker-Laden „JD Sports“.

Lange Vorlaufszeit hatte sie in der Neuen Mitte nicht - erst vor zweieinhalb Wochen erhielten die Planer das Okay für den verkaufsoffenen Sonntag. Die Läden stellen über Coupons einige Angebote ins Schaufenster. Während der Fanshop des FC Bayern München ab 50 Euro Verkaufswert eine Fahne oben drauflegt, reduziert der FC Schalke 04 Damenhandtaschen und Grillschürzen. Soso.

Immerhin: Wer durch die Gänge des Centro Oberhausen läuft, hat häufig auch eine Einkaufstüte in der Hand. Meistens wird in Bekleidungsgeschäften zugegriffen. Am Stand mit internationalen Süßigkeiten am Kaufhof-Eingang im Untergeschoss kaufen sie amerikanische Oreo-Cornflakes. Oder schauen sich die Kuchenrollen "Twinkie" an, die eigentlich aus Kanada stammen und an einen Snack aus der kultigen Zeichentrick-Serie „Die Simpsons“ erinnern.

Centro Oberhausen: Clowns und Popcorn beim "Neue Mitte Fest"

Einen Laden sehen die meisten Besucher zum ersten Mal: Der neue "Lego Store" öffnet erst seit wenigen Tagen und bespielt nun ein größeres Eckladenlokal gegenüber dem Moderiesen Zara. Bauklötze staunen über viel Veränderungen müssen Kunden nicht: Die Betreiber setzen weiter auf eine gelbe Optik, Spielflächen und breit angelegte Regale.

Die großen Gewinner des verkaufsoffenen Sonntags gibt es woanders: Das gute Wetter füllt die Centro-Promenade schon zur Mittagszeit sehr ordentlich. Vor allem die Außen-Sitzplätze sind vor den Lokalen beliebt.

Auf dem Platz der Guten Hoffnung schallt das Gelächter eines Clowns beim „Neue Mitte Fest“. Beim Rahmenprogramm zum offenen Sonntag springen Kinder auf einer aufblasbaren Rutsche auf und ab. Duft von Popcorn liegt in der Luft. Einzelne Gastro-Stände locken zum launigen Verweilen. Auf übermäßige Interaktion bei Mitmachaktionen hat das Centro Oberhausen aber wegen Corona noch verzichtet.

Centro-Chef Marcus Remark macht keinen Hehl daraus, dass es bei der Rückkehr der verkaufsoffenen Sonntage noch Luft nach oben gibt. „Wir hoffen über den Tag verteilt auf 40.000 Besucher.“

>>> Zweiter offener Sonntag zum Weihnachtsmarkt

Sollte der Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen starten, wird ein zweiter verkaufsoffener Sonntag am 12. Dezember die Kunden in die Neue Mitte Oberhausen locken.

Der Weihnachtsmarkt wird derzeit zwischen Platz der Guten Hoffnung, Centro-Promenade und Luise-Albertz-Platz bereits aufgebaut. Als Eröffnungsdatum wird der Freitag, 12. November, anvisiert.