Centro Oberhausen: So groß wird der neue Shop von JD Sports

Oberhausen. Der Turnschuh-Riese JD Sports zieht im Centro Oberhausen um - und eröffnet wohl eines der größten deutschen Geschäfte. Der Zeitrahmen steht fest.

Kunden stehen sich an trubeligen Tagen im Turnschuhladen des britischen Anbieters JD Sports schon mal gegenseitig auf den Füßen - was Einkäufer zuletzt eher nervte. Mit 350 Quadratmetern belegt das weltweit tätige Unternehmen für Sneaker, Rucksäcke und Sport-Zubehör ein vergleichsweise kleines Ladenlokal im Westfield Centro Oberhausen. Damit soll bald Schluss sein.

Der börsennotierte Turnschuh-Shop zieht aus und belegt künftig eine deutlich größere Ladeneinheit (unsere Redaktion berichtete bereits). Nun haben die Planer die Maßbänder angelegt und die genaue Fläche für das neue JD Sports berechnet. Mit 1250 Quadratmetern wird sich die Verkaufsfläche mehr als verdreifachen.

Centro Oberhausen: Geschäft verdreifacht die Verkaufsfläche

Nach Angaben der Briten entsteht im Centro Oberhausen einer der größten Markenläden in Deutschland. Davon besitzt die Firma aus dem Großraum Manchester hierzulande immerhin 77 - auch in den Nachbarstädten Duisburg (Forum) und Essen (Limbecker Platz). Weltweit verkauft JD Sports seine Turnschuhe in 2400 Geschäften, die in 19 Ländern öffnen.

Der Wettbewerb auf dem Sneakermarkt hat sich noch einmal verdichtet. Neben bekannten Marken wie Nike, Adidas und Puma bietet JD Sports zusätzlich Eigenmarken wie Pink Soda und Supply & Demand an.

Durch die Gänge müssen Kunden im Centro Oberhausen mit den neuen Sportschuhen nicht irren. Das neue Ladenlokal befindet sich ebenfalls im Untergeschoss - auf der gegenüberliegenden Seite. Dort verkaufte im vergangenen Jahr ein Anbieter in einem Pop-up-Store saisonale Weihnachtsartikel.

Centro Oberhausen: „Mega-Store“ stärker an Netzhandel anbinden

Der Umbau des Shops erfordert allerdings Zeit. Das Centro Oberhausen nennt den Herbst 2022 als Eröffnungstermin. Auffällig ist im sogenannten „Mega-Store“ der Hybrid zwischen Online- und Offline-Angeboten. Trotz der deutlich größeren Lager- und Ausstellfläche soll der Internetmarkt intensiver als bisher angebunden werden.

Zuletzt gab es am Centro Oberhausen Bewegung bei der Vermietung von leerstehenden Lokalen auf der Promenade - die Restaurants "60 Seconds to Napoli" und "Peter Pane" sollen einziehen.