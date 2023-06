Centro Oberhausen: Alle Infos zu Ihrem Shopping-Trip

Oberhausen. Das Centro Oberhausen lockt mit über 150 Geschäften und der bekannten Coca-Cola-Oase. Die wichtigsten Informationen zum großen Einkaufszentrum.

Mehr als 150 Geschäfte und 50 Restaurants warten im Centro Oberhausen

In diesem Jahr gibt es noch drei verkaufsoffene Sonntage im Centro Oberhausen

Centro Oberhausen: Alle Infos zu Öffnungszeiten, Läden und dem bekannten Weihnachtsmarkt

Mit seinen unzähligen Läden und Restaurants bietet das Centro Oberhausen etwas für alle. Alle Informationen für den Shopping-Trip.

Über 50 Restaurants und Imbisse im Centro Oberhausen

Das Centro in Oberhausen ist bekannt für seine vielen Restaurants und Imbisse. Über 50 sind es im Centro Oberhausen. Gebündelt sind sie in der großen Coca-Cola Oase und an der Promenade. Dort reicht das Angebot von Restaurants, wie 60 Seconds to Napoli, über Eisdielen und Bäckereien, wie Wonder Waffel, bis hin zu Fast Food, wie Nordsee und Five Guys. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Wer nach Klamotten sucht, findet sie im Centro Oberhausen definitiv. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

Centro Oberhausen: 250 Geschäfte bieten große Auswahl

Im Centro kann man selbstverständlich nicht nur essen und trinken, sondern auch einkaufen; 156 Shops gibt es laut Centro in dem Einkaufszentrum. Wer auf der Suche nach neuen Klamotten ist, findet diese in rund 80 Klamotten-Läden. Weitere Läden bieten Sport- und Fitnessausrüstung, Schuhe, Gesundheits- und Drogerie-Artikel, aber auch Dekoration und Spielzeug.

Im Außenbereich kommt das Cinestar Kino im Centro Oberhausen dazu. Über 2500 Personen finden in neun Kinosälen Platz.

Öffnungszeiten und Preise des Centro Oberhausen

Die Mall (nur Einkaufszentrum): Montag bis Samstag von 10 Uhr bis 20 Uhr // Sonntag ist geschlossen.

Coca-Cola Oase: Montag bis Donnerstag von 10 Uhr bis 21 Uhr // Freitag und Samstag von 10 Uhr bis 23 Uhr // Sonntag von 10 Uhr bis 18 Uhr

Parkhäuser: Montag bis Sonntag durchgängig geöffnet// Parkhäuser vier bis sieben sind an Sonn- und Feiertagen geschlossen.

Rezeption Mitteldom: Montag bis Samstag von 10.30 Uhr bis 20 Uhr // Sonntag geschlossen.

An drei verkaufsoffenen Sonntagen ist das Centro Oberhausen geöffnet

In der Regel ist das Centro Oberhausen am Sonntag geschlossen. Ausnahme sind noch drei verkaufsoffene Sonntage 2023: am 1. Oktober, 5. November und 10. Dezember.

Auch in diesem Jahr gibt es ab Mitte November wieder einen Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE Foto Services

Ein Highlight ist der Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen

Besonders ist jedes Jahr der Weihnachtsmarkt am Einkaufszentrum, der in diesem Jahr am 17. November startet. Mit dabei sind dann auch wieder viele Stände mit Speisen und Getränken sowie den weihnachtlichen Klassikern. Während der Corona-Pandemie wechselten die Organisatoren vom Feuerwerk zu bunten Drohnen, die weihnachtliche Motive in den Himmel zeichnen. Auch 2023 ist dieses Highlight auf dem Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen geplant.

Lesen Sie auch:Centro Oberhausen: Weihnachtsmarkt 2023 öffnet mit Spektakel

Anfahrt zum Centro Oberhausen

Das Centro befindet sich an der offiziellen Adresse Centro-Promenade 555 in 46047 Oberhausen. Mit dem Auto ist das Centro über das Oberhausener Straßennetz und die Autobahn 42 (Abfahrt „Neue Mitte“) einfach erreichbar.

Mit dem Fahrrad ist das Centro leicht über den Ruhrtal-Radweg und den Emscherweg zu erreichen.

Vom Hauptbahnhof Oberhausen (Steig 1) führen die Straßenbahnlinie 112 sowie die Linien SB90, SB91, SB92, SB98 und 960 direkt zur Haltestelle „Neue Mitte“ ins Centro. Vom Bahnhof Sterkrade geht es mit der Straßenbahnlinie 112 und mit den Buslinien SB90, SB98 und 960 zum Centro Oberhausen.

Kostenloses Parken am Centro Oberhausen

Parken am Centro Oberhausen ist einfach. Laut eigener Angabe hat das Centro rund 14.000 kostenlose Parkplätze.

Centro Oberhausen: Hotel in der Nähe

Zwar hat das Centro Oberhausen kein eigenes Hotel, aber bieten Hotelketten wie Melia oder auch B&B Unterkünfte in direkter Nähe für längere Aufenthalte in Oberhausen. Eine Übersicht:

Melia: Centroallee 280, 46047 Oberhausen

B&B: Brammenring 119, 46047 Oberhausen

Super 8: Brammenring 111, 46047 Oberhausen

Holiday Inn: Centroallee 266, 46047 Oberhausen

In Hostel Veritas: Essener Str. 259, 46047 Oberhausen

Select: Max-Planck-Ring 6, 46049 Oberhausen

Diese Jobs bietet das Centro Oberhausen

Das Centro beinhaltet viele Läden, die auch regelmäßig nach Personal suchen. Auf ihrer eigenen Stellenbörse bietet das Centro offene Stellen an. Hier geht es zu Stellenbörse.

Weitere Infos gibt es unter https://www.westfield.com/germany/centro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen