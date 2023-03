Centro Oberhausen: Neuer Shop öffnet diese Woche

Oberhausen. Im Westfield Centro Oberhausen eröffnet am Donnerstag eine bekannte Marke eine Filiale. Outdoor-Fans sollen auf ihre Kosten kommen.

Das Westfield Centro Oberhausen bekommt einen neuen Shop: An diesem Donnerstag eröffnet die Outdoor-Marke „camel active“ eine Filiale im Erdgeschoss des Einkaufszentrums.

Camel active produziert sportliche Kleidung für Männer und Frauen. Dazu zählen auch Schuhe, Socken sowie Accessoires. Auf 180 Quadratmetern Ladenfläche will die Marke Outdoor-Flair erzeugen. Dafür wurden Naturmaterialien wie Seekiefer und pulverbeschichteter Stahl verbaut. Grünpflanzen sollen das Konzept abrunden. „Wir freuen uns, dass camel active unseren Markenmix im Westfield Centro ab sofort ergänzt“, sagt Andreas Ulmer, Center Manager im Westfield Centro.

Das Centro Oberhausen ist laut eigenen Angaben das größte Einkaufszentrum in Europa. Über 240 Shops ziehen überregional Besuchergruppen an. Am Montag gab es gute Nachrichten für die Centro-Macher: Galeria Kaufhof, einer der ersten Mieter bleibt im Einkaufszentrum. Die Essener Warenhauskette kämpft mit der Insolvenz und muss zahlreiche Filialen schließen.

