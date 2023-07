Centro Oberhausen: Neuer Shop mit süßen Leckereien geplant

Oberhausen. Im Centro Oberhausen steht die nächste Neu-Eröffnung an. Die Filiale wird bereits vorbereitet, bald liegen hier süße Leckereien in der Auslage.

In Städten wie Berlin, Hamburg, Düsseldorf oder München gibt es sie schon, bald verkauft das Kölner Unternehmen Cinnamood seine süßen Zimtröllchen auch im Centro Oberhausen. Das entsprechende Ladenlokal ist bereits mit Folien beklebt, die auf den künftigen Mieter hinweisen.

Ein Datum für die Neueröffnung steht bislang noch nicht fest. Doch auch auf der Internetseite wird Oberhausen als Standort bereits aufgeführt – mit dem Hinweis „Coming soon“. Cinnamood sucht auch nach Personal für den Centro-Shop. >>> Centro Oberhausen: Das sollten Sie vor Ihrem Besuch wissen

In den bereits bestehenden Filialen bietet Cinnamood fluffige Zimtröllchen an, in verschiedenen Sorten, auf Wunsch auch in einer veganen Variante. Auf der Internetseite wirbt das Unternehmen etwa für die Oreo Rolls: Röllchen gefüllt mit veganer Schokocreme, getoppt mit Cream Cheese Frosting und knusprigen Oreo-Krümeln. Zu haben sind aber unter anderem auch Pistazien-, Tiramisu- und Salted-Caramel-Röllchen. Frucht-Rollen gibt es in den Varianten Apfel, Blaubeere oder Himbeere. >>> Centro Oberhausen: Doppelstöckiges Karussell dreht sich

Cinnamood arbeitet mit einem sogenannten Franchise-Modell: bei dieser Vertriebsform können Geschäftsleute eine Filiale eröffnen und als Lizenznehmer die Produkte verkaufen und das Cinnamood-Design verwenden. Im Ruhrgebiet ist das in Köln ansässige Unternehmen auch schon präsent: Eine Filiale gibt es in Bochum. >>> Centro Oberhausen: Riesenrad nimmt Betrieb wieder auf

