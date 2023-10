Centro Oberhausen: Neuer Imbiss verkauft Oreo-Zimtschnecken

Oberhausen. Ein neuer Imbiss steht im Centro Oberhausen kurz vor der Eröffnung. Die Zimtschnecken haben ungewöhnliche Geschmacksrichtungen. Die Details.

Süße Snacks wurden zuletzt vor allem durch üppig dekorierte Donuts abgedeckt. Nun steht im Centro Oberhausen ein neuer Gastronom kurz vor der Eröffnung, der sich auf unterschiedlichste Varianten von Zimtschnecken spezialisiert hat.

Die Schlemmerkette „Cinnamood“ eröffnet im Einkaufszentrum am Samstag, 14. Oktober, einen neuen Standort. Das Franchise-Konzept wird derzeit in Deutschland stark ausgebaut. Bisher öffnen in der Umgebung die Läden mit dem süßen Gebäck schon in Bochum, Düsseldorf und Wuppertal. Der Snack-Lieferant basiert auf einem Start-up aus Köln. In der Rheinmetropole eröffnete auch die erste „Cinnamood“-Theke.

Westfield Centro: Zimtschnecken mit Tiramisu und Spekulatius

Zimtschnecke ist laut der Betreiber nicht gleich Zimtschnecke: So sollen sich die Rollen mit ungewöhnlichen Geschmacksrichtungen vom Standardgebäck unterscheiden. Kostproben? So kombiniert der Gebäck-Imbiss die Teigrollen mit Oero-Keksen. Das bedeutet: „Nuss-Nougat-Creme nach eigener Rezeptur, getoppt mit veganem Cream-Cheese-Frosting, garniert mit Oreo-Crunch.“

Auch im Angebot befinden sich Zimtrollen mit Tiramisu, Pistaziencreme, Spekulatius, Lemon-Ricotta-Cream, Bueno-Haselnuss-Creme und Salted-Caramel-Füllung.

Westfield Centro: „Cinnamood“ zieht zum Centro-Mitteldom

Bei der Eröffnung in anderen Städten bildeten sich, ähnlich wie bei neuen Döner-Läden, lange Warteschlangen. Die Zimtschnecken kosten an den bisherigen Standorten in der Regel zwischen 4 und 5 Euro. „Cinnamood“ wird ab Samstag am Centro-Mitteldom zu finden sein. Der Imbiss verkauft dann im Obergeschoss in der Nähe zum Kaffee-Anbieter Starbucks.

Die Macher drängen auf den europäischen Markt. So plant „Cinnamood“ weitere Imbisse in Amsterdam, Bremen, Dresden, Hannover, Leipzig, Luxemburg, Nürnberg, Saarbrücken, Stuttgart, Trier, Wien, Wiesbaden und Zürich.

