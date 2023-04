Centro Oberhausen: Neuer Anbieter von E-Autos vor dem Start

Oberhausen. Am Centro Oberhausen steht die nächste Neueröffnung an. Ein neues Autohaus verkauft an einem Standort, den viele Kunden bereits kennen dürften.

Der Autohersteller Vinfast startet mit seinem Standort am Centro Oberhausen. Vor den Toren des Einkaufszentrums verkauft das Unternehmen aus Vietnam künftig moderne Elektro-Autos. Die offizielle Eröffnung des Autohauses steht am Samstag, 22. April, an.

Die Fahrzeuge werden nicht direkt in der Shopping Mall verkauft, sondern an der Zubringerstraße Centroallee. Vinfast nutzt damit eine Fläche, die vorher vom bekannten Smart Center bespielt wurde. Das Autohaus Lueg hatte diese Verkaufsstelle für kompakte Fahrzeuge im Oktober 2021 geschlossen.

Westfield Centro: Vinfast bietet Elektro-Limousinen und SUV-Boliden

Vinfast wurde vor sechs Jahren gegründet und hat seinen Sitz in der nordvietnamesischen Großstadt Hải Phòng. Der Anbieter steht unter anderem für Elektromotorräder, Limousinen und SUV-Fahrzeuge. Das Start-up hatte ursprünglich eine frühere Expansion auf dem europäischen Markt angestrebt. Zuletzt hatten Branchenkenner allerdings von Verzögerungen berichtet.

Die Elektrofahrzeuge von Vinfast werden über bekannte Ladestationen mit frischer Energie versorgt. Damit tritt das Unternehmen aus Vietnam in den Wettbewerb mit dem US-Anbieter Tesla. Der vollelektrische Geländewagen VF8 mit fünf Sitzplätzen kostet inklusive Batterie in der Eco-Variante rund 53.000 Euro und etwa 59.000 Euro als Plus-Modell.

Für den großen Siebensitzer VF9 müssen Autofahrer in der Eco-Variante inklusive Batterie etwa 90.000 Euro, für das Plus-Modell rund 99.000 Euro auf den Tisch legen. Vinfast verspricht zehn Jahre Garantie.

Westfield Centro: Speckgürtel des Einkaufszentrums wächst wieder

Mit der Neueröffnung von Vinfast kommt am Westfield Centro wieder Bewegung in den Speckgürtel des Einkaufszentrums. Zuletzt verlagerten sich neue Anbieter eher auf das ehemalige Stahlwerksgelände hinter der Osterfelder Straße. Dort eröffnete beispielsweise der niederländische Brautmodenhandel Wedding World seine erste deutsche Filiale.

Die Lizenznehmer von Topgolf starteten nebenan ihre erste Unterhaltungsanlage auf dem europäischen Festland. Viele Gäste wünschten sich zuletzt eine stärkere Verzahnung zwischen Centro und Brammenring - etwa durch eine bessere Anbindung von Bus- und Bahnlinien.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen