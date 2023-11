Centro Oberhausen: Neue Öffnungszeiten für alle Geschäfte

Oberhausen. Das Centro Oberhausen verändert schon in wenigen Tagen seine Öffnungszeiten. Zudem ist ein weiterer verkaufsoffener Sonntag terminiert.

Erfahrene Kunden kennen die Prozedur aus den Vorjahren: Das Centro Oberhausen erweitert für das Vorweihnachtsgeschäft seine Öffnungszeiten. Die Besucherinnen und Besucher können dadurch länger auf Einkaufstour gehen. Das Einkaufszentrum in der „Neuen Mitte Oberhausen“ umfasst rund 250 Shops, Imbisse und Restaurants.

Am Freitag, 24. November, geht es unter dem Namen „Advent-Shopping“ los. Dann öffnet das Westfield Centro von 10 bis 22 Uhr - also zwei Stunden länger als üblich. Auch am Samstag, 25. November, gelten die erweiterten Öffnungszeiten. Und weitere dieser Zwölf-Stunden-Tage folgen am: Freitag, 1. Dezember, Samstag, 2. Dezember, Freitag, 8. Dezember, Samstag, 9. Dezember, Freitag, 15. Dezember und Samstag, 16. Dezember.

Westfield Centro: Noch längere Öffnungszeiten um Weihnachten

Danach schaltet das Einkaufszentrum auf die nächste Öffnungsstufe: Von Montag, 18. Dezember, bis Samstag, 23. Dezember, öffnet das Centro Oberhausen täglich von 10 bis 22 Uhr. Da der Heiligabend auf einen Sonntag fällt, bleibt die Shopping-Mall anschließend drei Tage in Folge geschlossen. Am Sonntag, 24. Dezember sowie den beiden Weihnachtstagen Montag, 25. Dezember, und Dienstag, 26. Dezember, bleiben die Geschäfte dicht.

Dafür gelten auch in der Woche zwischen den Jahren längere Öffnungszeiten. Von Mittwoch, 27. Dezember, bis Samstag, 30. Dezember, öffnet das Westfield Centro wieder zwischen 10 und 22 Uhr. An Silvester, Sonntag, 31. Dezember, und Neujahr, Montag, 1. Januar 2024, sind die Shops geschlossen.

Westfield Centro: Großer Weihnachtsmarkt kurz vor dem Start

Damit sind die Shopping-Gelüste für den Rest des Jahres aber noch nicht abgehakt. Denn ein weiterer verkaufsoffener Sonntag steht im Kalender. Das Centro Oberhausen öffnet am Sonntag, 10. Dezember, zwischen 13 und 18 Uhr. Zur gleichen Zeit können sich Kunden erstmals ihre Geschenke einpacken lassen. Dieser Service gilt anschließend von Mittwoch, 13. Dezember, bis Samstag, 23. Dezember, zwischen 11 und 19 Uhr.

Und richtig: Auch der Weihnachtsmarkt mit mehr als 130 Hütten steht kurz vor der Eröffnung. Am Freitag, 17. November, geht es um 17 Uhr los. Am Eröffnungstag bleibt die Budenwelt zwischen Platz der Guten Hoffnung, Centro-Promenade und Luise-Albertz-Platz bis 21 Uhr geöffnet.

