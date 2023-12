Centro Oberhausen: Neue Gameboxen - dann geht es los

In gut zwei Wochen daddeln sie los: Neben dem Sea-Life-Aquarium am Centro Oberhausen öffnen neue Immersive Gameboxen.

Oberhausen. Neue Freizeit-Attraktionen sollen spielebegeisterte Fans nach Oberhausen locken. Mit Games wie Angry Birds. Der Eröffnungstermin steht fest.

Zusätzliche Unterhaltungs-Attraktionen locken spieleinteressierte Besucherinnen und Besucher bald neben das Centro Oberhausen: Die Merlin-Entertainment-Gruppe betreibt acht „Immersive Gameboxen“ und wird diese ab Donnerstag, 21. Dezember, für den Publikumsbetrieb freigeben.

Die Spiele-Container funktionieren mit moderner Technologie und umfassen sogenannte „intelligente Räume“. In den Gameboxen fungiert der Körper des Spielers als Steuereinheit. Zur Auswahl stehen unterschiedliche Spiele-Genres: Von amüsanten Games wie „Shawn das Schaf“ oder „Paw Patrol“ für die jungen Gäste reicht die Palette bis zum Erwachsenen-Spiel „Squid Game“.

Centro Oberhausen: Gameboxen öffnen am Sea-Life-Aquarium

Laut der Betreiber sind keine Vorkenntnisse erforderlich, um die neue Spielattraktion zu nutzen. Die Spiele haben in der Regel eine Länge von 30 bis 60 Minuten. Sie werden in Gruppen von zwei bis sechs Personen gespielt. Längere Spiele, zum Beispiel für Betriebsausflüge, sind laut der Macher aber möglich.

Die neuen Gameboxen stehen am Sea-Life-Aquarium an der Heinz-Schleußer-Marina. Die Öffnungszeiten sind mit den Sea-Life-Zeiten identisch, also täglich zwischen 10 und 18.30 Uhr. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Eine halbe Stunde „Angry Birds“ kostet für Erwachsene 22 Euro. Kinder bis 11 Jahren zahlen 17 Euro.

