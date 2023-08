Centro Oberhausen: Neue Arcade-Spielhalle kurz vor Eröffnung

Nach „Gamestate“ eröffnet am Centro Oberhausen eine zweite Videospielhalle. Der neue Mieter „Youplay“ bietet auch Arcade-Klassiker wie Pac-Man an.

Früher landeten unzählige Münzen an der Centro-Promenade in den Schlunden von blinkenden Videospiele-Automaten. Das Namco-Spielcenter lockte vor mehr als 20 Jahren viele Daddler in die Neue Mitte und ist längst Geschichte. Nun gibt es einen weiteren Mieter, der sich am Westfield Centro auf Videospiele konzentriert. Das Freizeit-Unternehmen „Youplay“ eröffnet hier in wenigen Tagen einen neuen Standort.

„Youplay“ möchte sich auf Videospiele aus dem Arcade- und Sportbereich konzentrieren. Das bedeutet, bei der neuen Spielhalle handelt es um keinen Anbieter, der Glücksspiele mit Geldgewinnen anbietet, sondern reine Unterhaltungsspiele aufbaut. So wie es in den klassischen Spielhallen der 1980er-Jahre der Fall war.

Westfield Centro: „Youplay“ zieht im August im Einkausfzentrum ein

Der neue Centro-Mieter zieht auch nicht an die Promenade, sondern direkt ins Einkaufszentrum. „Youplay“ wird am Samstag, 12. August, im ersten Obergeschoss zwischen dem Modehaus Sinn und dem Gewürz- und Kräuterladen von Wajos eröffnen.

Im Angebot befinden sich aktuelle Videospiele und Arcade-Klassiker wie Pac-Man. Auch bei Airhockey und Tischfußball sollen sich Besucherinnen und Besucher künftig messen können.

Bis zum 31. August sollen Kunden bei den Eröffnungspreisen für eine Spielzeit von 45 Minuten knapp 10 Euro zahlen. Die Kunden können in der Spielhalle allerdings nur bargeldlos bezahlen. Das Freizeit-Unternehmen „Youplay“ stammt aus Henstedt-Ulzburg bei Hamburg.

Westfield Centro: Kunden können bei „Youplay“ nur bargeldlos bezahlen

Wem das Laden-Konzept bekannt vorkommt, der liegt durchaus richtig: Auf der Centro-Promenade wandelt bereits der Anbieter „Gamestate“ auf den Namco-Spuren. Das niederländische Unternehmen eröffnete im November 2021 in Oberhausen auf 700 Quadratmetern seinen ersten deutschen Ableger. Derzeit werden bei „Gamestate“ rund 45 Spieleautomaten angeboten.

Neben dem Centro Oberhausen, an der Heinz-Schleußer-Marina, hatte vor drei Jahren bereits der Virtual-Reality-Park „7th Space“ eröffnet. Der Anbieter setzt auf Games, die über moderne VR-Brillen gespielt werden.

