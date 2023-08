Centro Oberhausen: Nächste Eröffnung - Technikhändler kommt

Im Anflug auf das Centro Oberhausen: Die Flugdrohnen des chinesischen Anbieters DJI sind bald in einem eigenen Geschäft zu haben. Auch ein Kameraspezialist ist im Shop vertreten.

Oberhausen. Nach dem Moderiesen Adidas nimmt nun ein Spezialunternehmen für Technik-Produkte Kurs auf das Westfield Centro. Der Eröffnungstermin steht fest.

Geschäfte mit Mode und Kleidung sind im Centro Oberhausen klar in der Überzahl, Shops mit Elektronik wie Saturn, Apple oder Huawei verhältnismäßig selten. Ab Freitag, 25. August, bekommen Technik-Fans eine weitere Einkaufsmöglichkeit. In einem neuen Geschäft gibt es professionelle Flugdrohnen und Kameras zu kaufen. Ab 14 Uhr öffnen sich für Kundinnen und Kunden die Türen.

Das Unternehmen Solectric eröffnet damit einen neuen „DJI Authorized Retail Store“ in Deutschland. Die Firma aus Ubstadt-Weiher, gelegen zwischen Karlsruhe und Heidelberg, hatte zuvor schon in München einen der hierzulande seltenen Shop für Drohnen-Liebhaber aufgebaut.

Westfield Centro: Drohnen für Rucksack-Touren und Urlaubsreisen

DJI steht für ein großes Technologieunternehmen aus der südchinesischen Stadt Shenzhen. DJI bietet Profi-Fluggeräte und für Hobbynutzer auch kompakte Modelle an, die mit leicht gebauten Materialien ausgestattet sind und sich nach Angaben des Herstellers für Strandspaziergänge, Rucksack-Touren und Urlaubsreisen eignen sollen.

In Oberhausen verspricht der neue Centro-Mieter zudem eine Premiere: „Angeschlossen an den DJI-Store wird es im Centro Oberhausen den ersten offiziellen Hasselblad-Store in Deutschland geben.“

Westfield Centro: Hasselblad-Store ergänzt Drohnen-Händler

Der schwedische Hersteller Hasselblad aus Göteborg hat sich auf Mittelformatkameras spezialisiert. Auch der verstorbene deutsche Stardesigner Karl Lagerfeld arbeitete mit Kameras dieser Marke. Das Angebot soll sich auch an Freizeitfotografen und Hobbyfilmer richten.

Vor dem DJI-Shop hatte im Westfield Centro bereits der Sportbekleidungsriese Adidas ein neues Geschäft angekündigt. Die Freizeitfirma mit den drei Streifen wird aber erst im frühen Winter mit dem Ladenkonzept „Home of Sports“ in Oberhausen eröffnen.

