Centro Oberhausen möchte alle Öffnungszeiten ändern

Kunden im Centro Oberhausen haben sich an Öffnungszeiten zwischen 10 und 20 Uhr gewöhnt. Doch das soll sich zum Weihnachtsgeschäft deutlich ändern. Das Einkaufszentrum plant die Ladenzeiten bis 22 Uhr zu verlängern – und zwar in zwei Stufen.

Die erste Etappe mit längeren Öffnungszeiten soll bereits am Donnerstag, 3. Dezember, starten. Dann betreffen die erweiterten Shopping-Zeiten zunächst die Wochentage Donnerstag, Freitag und Samstag. Kunden hätten zwischen 10 und 22 Uhr die Gelegenheit, in den Shops einzukaufen. Also zwei Stunden länger als sonst.

Centro erweitert Zeiten bis 22 Uhr – und plant bis 2021

Vertrautes Bild: Beim Einkaufen und auf dem Außengelände am Centro Oberhausen gilt während der Corona-Pandemie die Maskenpflicht. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Das Centro Oberhausen möchte diese Umstellung unter dem Namen „Advent-Shopping“ zunächst anderthalb Wochen lang laufen lassen.

Danach greift die zweite Stufe: Ab Montag, 14. Dezember, sollen die Shops die kompletten Werktage über länger öffnen. Nämlich am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag zwischen 10 und 22 Uhr. Dies verkauft das Einkaufszentrum unter dem Motto „Weihnachts-Shopping“.

Tatsächlich greifen die zwölfstündigen Öffnungszeiten aber weiter: Das Centro Oberhausen will die Zeiten nicht nur bis zum Weihnachtsfest , sondern bis ins neue Jahr halten. Erst ab Montag, 4. Januar 2021, soll der reguläre Öffnungsrhythmus bis 20 Uhr wieder einsetzen. Auch im vergangenen Jahr hatte die Mall die Öffnungszeiten nach diesem Muster angepasst .

Centro möchte offene Shops an allen Advents-Sonntagen

Nach einem Erlass der NRW-Landesregierung sollen zu Weihnachten fünf verkaufsoffene Sonntage in Folge möglich sein. Das Centro möchte sie nutzen – und jeweils zwischen 13 und 18 Uhr die Türen der Shops öffnen.

Der erste verkaufsoffene Sonntag ist für den 29. November anvisiert. Danach sollen der 6. Dezember, 13. Dezember, 20. Dezember und auch der 3. Januar 2021 folgen. Nur am Sonntag, 27. Dezember, bleiben die Läden geschlossen.

Ob die Termine tatsächlich eingehalten werden können, wird sich allerdings erst herausstellen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte gegen verkaufsoffene Sonntage geklagt und äußerte bei den Adventterminen starke Kritik . Zuletzt sprach das Oberverwaltungsgericht Münster von rechtlichen Zweifeln.