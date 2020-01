Centro Oberhausen: Messe gestartet – das passiert am Sonntag

Die Karnevalisten legen bekanntlich wieder los – doch die oft besungenen Karawanen bewegen sich bislang nur im Centro Oberhausen: Am Freitag startete die dreitägige Freizeit- und Reisemesse Ruhr in die Gängen des Einkaufszentrums. Die meisten der 32 Aussteller hatten am ersten Messetag wenig Zeit, um sich närrische Gedanken zu machen. Besucher umlagerten die Stände und die Showbühne im Mitteldom. Bis Sonntag, 5. Januar, um 18 Uhr gibt es ein üppiges Programm.

Sicher: Viele Besucher hatte die Ferien zu einem Ausflug in die Neue Mitte genutzt. Dank einer günstigen Kalender-Konstellation ist es derzeit nicht schwierig, sich von Brückentag zu Brückentag zu hangeln. Genau eine solche Zielgruppe möchte die Messe bei ihrer Premiere auch erreichen. „Wir wollen Tagestouristen zeigen, dass es in der Region viele Höhepunkte gibt und Gutes oftmals direkt vor der Haustür liegt“, erklärt Centro-Sprecher Markus Römer.

Centro Oberhausen: Freizeitmesse liefert Einblicke in Mirai-Halle

Mit den Virtual-Reality-Brillen können sich Besucher im Centro Oberhausen auch das neue Fitnessstudio „The Mirai“ anschauen – der Themenpark „The Void“ fehlt allerdings noch. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Die Freizeitmesse beschäftigt sich mit den Neuerungen in der Neuen Mitte, aber auch die Nachbarschaft soll sich präsentieren – im Kleinen wie im Großen. Schauspieler aus dem „Starlight Express“ in Bochum wirbelten auf Rollschuhen durch das Centro-Publikum. Aber auch ein kleiner Ponyhof zeigte sein Freizeitangebot. „Es gehört zu unserer Idee. Auch Anbieter, die sonst kein riesiges Publikum erreichen, stehen für die Vielfalt. Sie können nun zeigen, was die Region attraktiv macht.“

Das Centro selbst dreht sich im Kreis – ein kleines Kinderkarussell steht vor dem Eingang vor dem Bekleidungsgeschäft Sinn-Leffers. Das Maskottchen Centrolino thront als Skulptur in der Mitte – der Mini-Kreisel rotiert kostenlos. Besonders interessant dürfte der erste Blick in das fertige Groß-Fitnessstudio „The Mirai“ sein – wenn auch nur virtuell. Das Vorzeigeprojekt am Centro Oberhausen soll gegen Ende des Jahres mit dem Bau beginnen. Bei der Reise- und Freizeitmesse bieten immerhin Virtual-Reality-Brillen (VR) animierte Blicke auf das Angebot der 55.000 Quadratmeter großen Trainingsfläche.

Centro Oberhausen: Erster verkaufsoffener Sonntag des Jahres

Oberhausen Freizeit- und Reisemesse im Mitteldom Die Freizeit- und Reisemesse im Centro Oberhausen befindet sich hauptsächlich im Mitteldom. Aber auch in den Gängen des Einkaufszentrums, in Richtung Arena-Eingang und Sinn-Leffers, sind Stände aufgebaut worden. Das Programm wird am Samstag von 11 bis 19 Uhr und am verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr fortgeführt.

Wem das nicht reich, der kann am Samstag (11 bis 19 Uhr) und Sonntag (13 bis 18 Uhr) auch persönlich in die noch nicht umgebaute Halle an der Essener Straße blicken. Eine Bimmelbahn fährt mehrmals täglich zwei besondere Touren. Der kleine Zug fährt in die König-Pilsener-Arena hinein und bietet ungewohnte Backstage-Einblicke. Anschließend steuert die kleine Bahn die Mirai-Halle an. Dort erfolgt eine knapp 15 Minuten lange Führung durch die historische Industriehalle. Experten erklären, was hier entstehen soll.

Zusteigen kann man am Platz der Guten Hoffnung und am Luise-Albertz-Platz an der Coca-Cola-Oase. Dort steht ein gelber Schulbus im amerikanischen Stil als Erkennungszeichen. Auf der Bühne im Mitteldom gibt es Samstag und Sonntag zusätzlich Talkrunden, unter anderem mit Patrick Bauder, sportlicher Leiter bei RWO. Am Sonntag zündet ein Gospelchor noch einen Flashmob samt Steigerlied. Dazu starten Ruhrgebiets-Quizrunden und Live-Musik. Alle Geschäfte öffnen am Sonntag von 13 bis 18 Uhr.