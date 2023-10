Centro Oberhausen: Messe flankiert verkaufsoffenen Sonntag

Oberhausen. Im Centro Oberhausen steht der nächste verkaufsoffene Sonntag vor der Tür. Zeitgleich startet eine Freizeitmesse - das erwartet die Besucher.

Der letzte Shopping-Sonntag liegt im Centro Oberhausen noch gar nicht so lange zurück - schon öffnen sich wieder am Ruhetag die Türen. Am Sonntag, 5. November, zieht das Vorweihnachtsgeschäft weiter an. Zwischen 13 und 18 Uhr verkaufen knapp 250 Shops, Imbisse und Restaurants.

Diesmal rahmt die Freizeit- und Reisemesse Ruhr (FRR) die Einkaufstouren ein. Bereits für Freitag, 3. November, 13 bis 19 Uhr und Samstag, 4. November, 11 bis 19 Uhr, werden rund 20 Messestände aufgebaut, die über Freizeit-Angebote in Oberhausen und den Nachbarstädten informieren sollen.

Westfield Centro: Akrobaten von Flic Flac stehen auf der Mitteldom-Bühne

Die Planer im Westfield Centro kündigen zudem eine launige Bühnenshow im Mitteldom an. Unter anderem sorgt der bekannte Zirkus Flic Flac für akrobatische Ablenkung. Auch die umliegenden Centro-Attraktionen wie Legoland Discovery Center und Sea Life Aquarium stellen Neuerungen vor.

Deren Mutterunternehmen Merlin Entertainment hatte zuletzt neue Gameboxen angekündigt, in denen Kunden sich bei bekannten Videospielen wie „Angry Birds“, „PAW Patrol“ und „Shaun das Schaf“ multimedial austoben können.

Westfield Centro: Letzter verkaufsoffener Sonntag vor dem Weihnachtsmarkt

Es ist am 5. November im Centro Oberhausen der letzte verkaufsoffene Sonntag, bevor der Weihnachtsmarkt auf dem Platz der Guten Hoffnung, Luise-Albertz-Platz und der Centro-Promenade beginnt. Die Budenwelt wird am Freitag, 17. November, ab 17.30 Uhr eröffnet. Gemeinsam mit dem Weihnachtsmarkt öffnen am Sonntag, 10. Dezember, dann abermals zwischen 13 und 18 Uhr alle Geschäfte im Einkaufszentrum.

Mehr zum Thema:

-> Weihnachtsmarkt am Centro: Diese Hütten stehen schon

-> Halloween in Oberhausen: Von Grusel-Party bis Horror-Kino

-> Oberhausen feiert sein Cityfest - die Tops und Flops

-> Oberhausen: Minigolf-Fans bejubeln verrückten Wettbewerb





Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen