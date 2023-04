Centro Oberhausen: Markanter Turm soll angestrahlt werden

In einem gläsernen Turm an der Osterfelder Straße wurden früher Autos präsentiert. Heute steht er leer.

Oberhausen. Ein markanter Glasturm am Centro Oberhausen steht leer. Doch der Nachmieter des Smart-Centers hat Pläne – und wartet auf die Baugenehmigung.

Er hat einen großen Wiedererkennungswert, steht aber schon lange leer: der gläserne Turm an der Osterfelder Straße, in dem das Autohaus Lueg bis November 2021 seine Smart-Modelle präsentiert hat. Zwar hat das ehemalige Smart-Center mittlerweile einen Nachmieter, der ebenfalls Autos verkauft. Doch den Turm nutzt der vietnamesische Automobilhersteller Vinfast nicht, um seine elektrischen Fahrzeuge zu präsentieren.

„Wir möchten daraus vielmehr einen richtigen Hingucker machen“, erzählt Vinfast-Standortleiter Frank Leclaire im Gespräch mit der Redaktion. In einem ersten Schritt soll der Turm mit Folien beklebt, in einem zweiten dann zusätzlich auch angestrahlt werden. „Wie ein Leuchtturm in der Neuen Mitte.“

Vinfast in Oberhausen: Eröffnung mit Hüpfburg und Foodtruck

Das Unternehmen hätte den Plan auch schon gerne in die Tat umgesetzt. „Aber selbst für eine Folierung muss man zuerst einen Bauantrag stellen“, erklärt Leclaire. Wie lange dauert’s noch? Der Standort-Leiter zieht mit ratlosem Gesichtsausdruck die Schultern nach oben.

Vinfast öffnet den neuen Standort an der Osterfelder Straße (Zufahrt und Adresse: Centroallee 264) am Samstag, 22. April. Von 10 bis 17 Uhr können sich Besucher über die E-Autos informieren, zudem stehen eine Hüpfburg sowie ein Foodtruck mit vietnamesischen Leckereien auf dem Gelände.

Lesen Sie weitere Nachrichten zum Thema

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen