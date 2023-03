Centro Oberhausen: Legoland startet Bau-Casting für Kinder

Was lässt sich aus Lego-Steinen basteln? Das Legoland Discovery Center neben dem Centro Oberhausen bittet Kinder nun zum Bauklotz-Casting.

Oberhausen. Das Legoland am Centro Oberhausen sucht bei einem Klötze-Casting junge Modellbauer zwischen sechs und elf Jahren. So läuft die Auswahl ab.

Was haben wir schon für Casting-Shows gesehen: Musikalische Mikrofon-Kuriositäten bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) oder eine gemischte Tüte an wundersamen Fertigkeiten beim „RTL Supertalent“. Das Legoland Discovery Center neben dem Centro Oberhausen geht nun einen Schritt weiter. Die Freizeit-Anbieter suchen Kinder, die Legosteine möglichst kreativ zusammensetzen.

Dafür haben die Macher einen eigenen Casting-Tag reserviert: Am Samstag, 11. März, können sich Kinder im Alter zwischen sechs und elf Jahren vor dem Legoland Discovery Center am Luise-Albertz-Platz (in der Nähe zur Coca-Cola-Oase) mitmachen. Um 11 Uhr geht es mit dem Bauklötze-Marathon los. Ein Casting-Zelt wird auf dem Vorplatz aufgebaut.

Westfield Centro: Legoland sucht Mitglieder für „Creative Crew“

Die Freizeit-Einrichtung sucht bei ihrem Wettbewerb zehn Kinder für eine „Creative Crew“. Die geschickten Plättchen-Zusammensetzer sollen dann die professionellen Modellbauer im Legoland bei künftigen Bauten unterstützen und bei Vorbereitungen von Veranstaltungen eingebunden werden.

Auch wenn neue 4D-Kinofilme im Legoland anlaufen, können Mitglieder der Creative Crew dabei sein. Zudem versprechen die Betreiber eine Jahreskarte aus dem Oberhausener Discovery Center für ein Kind plus einer Begleitperson als Belohnung.

Westfield Centro: Eltern können Kinder zum Lego-Casting anmelden

Voraussetzung dafür ist allerdings ein erfolgreiches Casting: Eltern, die ihre Kinder zum Auswahl-Verfahren anmelden wollen, können dies über die Internetseite www.legolanddiscoverycenter.com/oberhausen tun. Die Veranstalter versichern zugleich, dass auch eine spontane Teilnahme am Veranstaltungstag noch möglich ist.

Das Casting besteht aus mehreren Challenges - also Kategorien. Zum Beispiel könnten Kinder etwas aus Logo-Steinen zusammenbauen müssen, was Menschen am Meer finden. Eine Jury um die berufliche Modell-Bauerin Joline Gilles und dem Legoland-Teamleiter Benjamin Koch bewerten die Ergebnisse und wählen zehn Gewinnerinnen und Gewinner aus.

Das Legoland Discovery Center öffnet seit 2013 in der Neuen Mitte Oberhausen und gehört zum Unterhaltungsreisen Merlin Entertainment, der auch das Großaquarium Sea Life an der Heinz-Schleußer-Marina betreibt.

