Centro Oberhausen: Legoland-Giraffe hat einen neuen Namen

Die Besucherinnen und Besucher von Legoland durften abstimmen, wie die neue Giraffe am Centro Oberhausen heißen soll.

Oberhausen. Das Legoland in Oberhausen hat im Internet Vorschläge dafür gesammelt, wie das neue Giraffen-Modell heißen soll. Nun steht der Name fest.

Er ist sechs Meter groß, wiegt 1000 Kilogramm, ist kunterbunt – und sein Name ist: Ferdinand. Das haben die Gäste vom Legoland Discovery Centre entschieden. Sie durften abstimmen, wie die neue Giraffe am Centro Oberhausen heißen soll.

Ferdinand besteht aus 46.240 Lego- und Duplo-Steinen und hat seinen Vorgänger nach 15 Jahren in Oberhausens Neuer Mitte abgelöst. Doch wie das Kunststoff-Tier heißen soll, stand nicht von Anfang an fest. In Sozialen Netzwerken sammelte Legoland Namensvorschläge für das neue Familienmitglied. Die Gäste vor Ort durften dann aus den besten drei wählen. Mit über 700 Stimmen gewann „Ferdinand“.

Giraffe vorm Oberhausener Legoland: Ferdinand setzt Zeichen für bunte Welt

Dass das Tier so farbenfroh ist, ist kein Zufall. „Das Gewand aus zehn verschiedenen Farben steht für ein buntes und kreatives Miteinander, bei dem jeder akzeptiert wird, wie er oder sie ist und sich frei entfalten kann“, erklärt das Legoland. General Manager Martin Lind freut sich, „dass wir mit unserer neuen, farbenfrohen Giraffe ein sichtbares Zeichen für unsere bunte Welt setzen können.“ Am 1. Juni 2023 hieß das Legoland Ferdinand am Centro Oberhausen offiziell willkommen und eröffnete damit den Pride Month.

„Ferdinand“ – für diesen Namen haben sich die Besucherinnen und Besucher von Legoland in Oberhausen entschieden. Foto: Legoland / Merlin Entertainment

Sie interessieren sich für Familien-Nachrichten aus dem Ruhrgebiet? Dann melden Sie sich für unseren kostenlosen Newsletter an: Hier geht’s zur Anmeldung.

Gebaut wurde Ferdinand übrigens in 550 Stunden von den Modellbauerinnen und Modellbauern in Kladno, Tschechien. Für den Aufbau vor dem Centre in Oberhausen waren ein Kran und ein Hubwagen im Einsatz.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen