Centro Oberhausen: Kinderprogramm mit Legoland und Sealife

Am Kinderspielplatz „Centrolino“ starten neue Aktionstage: Im Juli arbeitet das Centro Oberhausen mit dem Sealife, im August mit dem Legoland Discovery Center zusammen.

Das Centro Oberhausen möchte seinen Kinderspielplatz „Centrolino“ mit mehr Programm füllen. Dazu startet das Einkaufszentrum zusätzliche Aktionstage. Für Juli und August werden sich zwei Freizeit-Attraktionen beteiligen, die sich in unmittelbarer Nähe befinden.

Am Mittwoch, 5. Juli, ist das Großaquarium Sealife mit dabei sein. „Im Juli werden wir Meerestiere aus Papptellern basteln. Außerdem können die Kids die Bilder zum Thema Unterwasserwelt ausmalen“, erläutern die Centro-Veranstalter ihre Pläne.

Westfield Centro: Sealife-Ranger erklärt Hai- und Rocheneier

Als Showact möchten die Betreiber einen Sealife-Ranger einladen, der eine Forscherkiste mit Utensilien aus der Unterwasserwelt öffnet. „Die Kinder können dann echte Hai- und Rocheneier bestaunen und den Geschichten des Rangers lauschen.“

Einen Monat später, am Mittwoch, 2. August, arbeitet das „Centrolino“ mit dem Legoland Discovery Center zusammen. Dafür versprechen die Veranstalter kindgerechte Bau-Wettbewerbe mit den bekannten Kunstoff-Bausteinen. Außerdem soll es Lego-Spiele wie „Tic Tac Toe“ geben und ein kostümierter Lego-Charakter ist als Gast angekündigt.

Westfield Centro: Aktionstage beginnen in den Ferien früher

Die Aktionstage finden in den Ferien von 11 bis 17 Uhr und außerhalb der Ferien von 13 bis 18 Uhr statt. Das „Centrolino“ versteht sich als offener Spielbereich für Kinder und Junggebliebene. Zudem wird eine Kinderbetreuung für junge Besucher im Alter zwischen drei und zehn Jahren angeboten. Neben dem Spielbereich befinden sich Stillräume für Mütter.

Der Eintritt zur Spielfläche ist frei und von Montag bis Samstag zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet. Die Kinderbetreuung ist freitags von 12 bis 18 Uhr und samstags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Dieses Angebot ist allerdings kostenpflichtig.

Das „Centrolino“ befindet sich seit sechs Jahren am Eingang zum Platz der Guten Hoffnung (Arena-Seite) - in der oberen Centro-Etage. Der Zugang erfolgt über die erste Rolltreppe. Kunden müssen anschließend den Flur passieren, an dem sich die Kunden-Toiletten befinden.

