Erst shoppen, dann schmausen, wie zum Beispiel bei Peter Pane an der Centro-Promenade in Oberhausen.

Gastro am Centro Centro Oberhausen: Jüngste Gastro-Neuheiten an der Promenade

Oberhausen. Der Oberhausener Centro-Chef ist sicher: Gastro-Angebot an der Promenade ist so vielfältig wie nie zuvor. Übersicht der jüngsten Neueröffnungen.

Das gastronomische Angebot an der Centro-Promenade in Oberhausen ist das wohl abwechslungsreichste seit Eröffnung der Shopping-Mall im Jahr 1996. Davon ist der neue Centro-Chef Andreas Ulmer überzeugt. Allein die vier jüngsten Neueröffnungen der vergangenen Monate würden dies eindrucksvoll belegen. Eine Übersicht:

Big Chefs bietet levantinische Küche am Centro Oberhausen

Die 162 Plätze in dem neuen Restaurant Big Chefs sind regelmäßig bis auf den letzten Platz belegt. Seit der Eröffnung Anfang Februar 2023 hat sich offenbar herumgesprochen, dass man in dem Lokal in gemütlicher Atmosphäre gut schmausen lässt. Reservierungen sind nicht möglich. „Damit würden wir unsere Laufkundschaft verärgern“, heißt es bei einem Besuch vor Ort.

So leer wie beim Fototermin zur Neueröffnung im Januar dieses Jahres ist das Big Chefs selten. Das Restaurant ist sehr beliebt. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE Foto Services

Das Frühstücksangebot ist ebenso beliebt wie die vielen Dip-Varianten, vom klassischen Hummus bis zur Mousse aus gegrillter Aubergine oder Paprika. Für gebratene Mini-Fleischbällchen auf warmen Hummus verlangt Big Chefs knapp 13 Euro. Den kleinen Snack Manti, bestehend aus knusprigen Teigtaschen gefüllt mit Rinderhackfleisch und Joghurt-Minze-Soße, gibt’s für knapp 11 Euro.

Die Öffnungszeiten hat das Lokal bereits angepasst: Statt bis 22 Uhr öffnet Big Chefs wochen- und sonntags von 9 bis 23 Uhr, freitags und samstags bis Mitternacht.

Die Minuten-Pizza: 60 Seconds to Napoli am Centro Oberhausen

Seit Ende August heizen die Pizza-Öfen an der Centro-Promenade ordentlich ein. Bei 485 Grad Celsius reichen 60 Sekunden, um aus dem rohen, Teig nach 72 Ruhestunden eine dampfende Pizza zu backen. Neben den italienischen Klassikern wie Pizza Marinara, Margherita oder die scharfe Diablo gibt es auch Varianten wie „Miss Piggie“ mit Bacon, Fior di Latte und roten Zwiebeln sowie Schwarzenegger mit steirischem Bergkäse und Babyspinat.

Fertig gebacken in einer Minute: Die Pizza aus dem Ofen des Lokals 60 Seconds to Napoli. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Die Preise reichen von 9 Euro für eine Marinara bis zu 19 Euro für die im März und April als „Special“ auf der Karte stehenden Beef Affair mit Büffelmozzarella, Entrecote, Paprika, Rucola und marinierten Vesuvtomaten aus dem Anbaugebiet bei Neapel. Vorspeisen, Salate und Nachspeisen stehen ebenfalls auf der Karte. 60 Seconds to Napoli an der Centro-Promenade öffnet montags bis sonntags von 11.30 bis 24 Uhr.

Burger, Fritten, Salate: Peter Pane am Centro Oberhausen

Wer sich bei Peter Pane an der Centro-Promenade den Bauch vollschlagen möchte, wird für die Wahl seines Menüs womöglich etwas länger brauchen als anderswo: Die Auswahl an Burgern ist riesig. Allein 17 verschiedene Varianten bietet das Lokal bei den Rindfleischburgern an – vom „Nacho Macho“ über den „Dreikäsehoch“bis zum „Kräuterburschen“.

Und damit ist die Speisekarte des im April 2022 eröffneten Burgerbräters noch nicht einmal zu Ende studiert. Neben den Rindfleischburgern gibt es zehn vegane Varianten, fünf vegetarische, sieben Burger mit Landhähnchen und vier „Burger“ ohne Brot als Teller-Variante. Und selbst die Fleisch-Burger lassen sich auf Wunsch vegan zubereiten. Beim Brot hat man die Wahl zwischen Sauerteig, Mehrkorn oder dem klassischem Brioche.

Blick in den Burger-Laden Peter Pane, aufgenommen im April 2022. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE / Foto Services

Auffällig sind die vielen vegetarischen und veganen Alternativen zum Fleischgericht. Auch Snacks wie Nuggets gibt’s in der fleischlosen Variante. Und die Burger ohne Fleisch kommen sehr gut an, nicht so gut wie in Städten wie Berlin oder Hamburg. Aber rund 150 vegane Burger werden in Oberhausen durchaus täglich gegessen, wie die freundliche Bedienung beim Besuch vor Ort erklärt.

Ob das jemand schafft? Auf der Karte sticht „Die Legende“ hervor: Für 25 Euro gibt es einen Burger mit 300 Gramm Rindfleisch, Makkaroni-Käse-Bratling, Cheddar, Kartoffelchips, Bacon, Cheddar-Cheese-Sauce, Röstzwiebeln und warmer Sauce Hollandaise. Den Klassik-Burger gibt’s für 10 Euro, den „Onion Jack“ für 17 Euro. Peter Pane an der Centro-Promenade öffnet täglich von 11 Uhr bis Mitternacht.

Eine edle Mischung: Steak und Fisch bei Al Carbon am Centro Oberhausen

Ein Blick in die Speisekarte des Steak- und Fischrestaurants Al Carbon zeigt, was Centro-Chef Andreas Ulmer meint, wenn er die große Vielfalt der Promenaden-Angebote lobt. Denn hier ist durchaus die etwas gehobenere Küche zu finden. Der Beiname des Restaurants verrät, was im Fokus steht: Beef und Meer.

Und das zieht sich durch das komplette Menü. So kann man sich zur Vorspeise zum Beispiel Beef Tartar oder Thunfisch Tatar schmecken lassen (jeweils 14 Euro) – oder für knapp 20 Euro mit dem „Surf & Turf“ gleich beides. Für den größeren Hunger lockt etwa die Meeresfrüchte-Platte für 35 Euro pro Person, aber auch die Langostinos (25 Euro) oder die Lammfiletspieße (23,50 Euro) dürften Abnehmer finden.

Fleisch-Fans dürften in der Speisekarte dennoch eine Seite weiter blättern: zu den Steaks. 250 Gramm Roastbeef bekommt man für 24 Euro, ein US-Rib-Eye (350 Gramm) für 49 Euro. Highlight: das Tomahawk Steak. Das gibt’s ab etwa 800 Gramm und kostet 10 Euro je 100 Gramm.

Wer es fleischlos mag, aber dennoch auf eine Grill- und Rauchnote nicht verzichten möchte, bestellt vermutlich die Gemüseplatte vom Holzkohlegrill (15,50 Euro) oder die Reispfanne, ebenfalls vom Holzkohlegrill für 17,50 Euro.

