Centro Oberhausen: Gruppe bestiehlt und schlägt 15-Jährigen

Oberhausen. Eine Gruppe Jugendlicher hat einen 15-Jährigen im Centro Oberhausen angegriffen. Die Täter flüchteten anschließend Richtung Trasse.

„20 gegen Einen“, damit betitelt die Polizei Oberhausen eine Auseinandersetzung am Montag im Centro Oberhausen. Gegen Nachmittag ist ein 15-Jähriger von einer Gruppe Jugendlicher bestohlen und geschlagen worden. Die Tätergruppe flüchtete anschließend Richtung Trasse.

Der Junge hielt sich gegen 16.40 Uhr mit einem ein Jahr jüngeren Freund am hinteren Eingang des Centros an der Coca-Cola-Oase auf. Eine männliche Person stahl ihm eine Baseball-Kappe und flüchtete in Richtung Parkhaus 1. Der Junge verfolgte ihn, allerdings wurde er von einer anderen Person aus der Gruppe geschlagen. So schildert es die Polizei in einer Pressemitteilung. Der 15-Jährige wurde verletzt, die Gruppe verschwand in Richtung ÖPNV-Trasse zur Haltestelle Neue Mitte.

Die möglichen Täter werden wie folgt beschrieben: Erster Täter: 16 bis 17 Jahre alt, circa 1,40 Meter groß, schwarze Weste mit Kapuze, schwarze Bauchtasche, Baseball-Kappe von Dior (weiß/schwarz), augenscheinlich arabisch aussehend. Zweiter Täter: 16 bis 17 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, schwarze Jacke von Moncler, augenscheinlich arabisch aussehend.

