Centro Oberhausen: Goldener Zug erfüllt Wünsche von Kindern

Hier läuft noch der Aufbau für die Wunschbaum-Aktion am Centro Oberhausen. Ab Samstag, 14. November, können Besucher die Kinder aus sozialen Einrichtungen mit einem Weihnachtsgeschenk unterstützen.

Oberhausen. Auch während der Corona-Pandemie werden 1550 Wünsche von bedürftigen Kindern erfüllt. Doch der Wunschbaum im Centro verändert sich. So geht’s.

Der Alltag ist durch die Corona-Pandemie vielerorts grauer geworden. Zumindest einzelne Lichtblicke werden auch in dieser Zeit fortgeführt. Ein Wunschbaum erfüllt im Centro Oberhausen wieder die Weihnachtswünsche von Kindern aus sozialen Einrichtungen. Ab Samstag, 14. November, können sich Besucher beteiligen.

In diesem Jahr wird sich die Verpackung der Aktion allerdings verändern. Ein glänzender Wunschzug in Gold-Farbe parkt im Einkaufszentrum und dient als Anlaufpunkt für Interessierte, die sich beteiligen möchten.

Ganz ohne Baum geht es natürlich nicht: Zwei drei Meter hohe, geschmückte Weihnachtsbäume dienen im Hintergrund als Selfie-Fotostation. Die gemeinsame Charity-Aktion von Centro und WAZ wird in diesem Jahr bereits zum 15. Mal durchgeführt.

Centro: 1550 Wünsche von bedürftigen Kindern aus der Umgebung

Sammelstation: Ein Wunschzug parkt im Centro Oberhausen, um den bedürftigen Kindern aus Oberhausen und Umgebung eine Weihnachtsfreude bereiten zu können. Foto: Centro / Oberhausen

Die Kinder aus Oberhausen und der Umgebung hatten zuvor ihren Wunsch im Wert von um die 25 Euro auf eine Karte geschrieben. Stolze 1550 Wünsche sollen, wie in die Vorjahren, bis zum 17. Dezember erfüllt werden.

Eine Wunschkarte können sich schenkende Teilnehmer am Wunschzug abholen. Der Zug steht im Erdgeschoss des Einkaufszentrums, in Sichtweite zum Eingang von Galeria Kaufhof .

Die Schenkenden können das aufgeschriebene Geschenk im Centro selbst einkaufen und anschließend bei den Mitarbeitern am Wunschzug abgeben. Wer nicht persönlich die Präsente besorgen möchte, kann dies auch den „Wunschengeln“ im Centro überlassen.

Centro: In den Vorjahren konnten alle Wünsche erfüllt werden

„Wir bringen die Kinderwünsche zu unseren Besuchern und sorgen auf beiden Seiten für Glücksmomente zu Weihnachten“, sagt Center-Manager Marcus Remark zum Start der Wunschbaum-Aktion.

Und weiter: „Wir möchten uns an dieser Stelle herzlich bei allen bedanken, die Jahr für Jahr die Aktion unterstützen. In der Vergangenheit waren die Wünsche am Ende immer zu 100 Prozent erfüllt.“