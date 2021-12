Centro Oberhausen: Geschäfte öffnen ab sofort noch länger

Oberhausen. Das Centro Oberhausen leitet die dritte Phase längerer Öffnungszeiten im Weihnachtsgeschäft ein. Heiligabend und Silvester gibt es Sonderzeiten.

Viele Kunden setzen zum Endspurt bei der Auswahl ihrer Weihnachtsgeschenke an. Das wird ab Freitag, 17. Dezember, auch im Centro Oberhausen sichtbar. Die Geschäfte bleiben im Einkaufszentrum länger geöffnet. Kunden können von 10 bis 22 Uhr einkaufen.

Die Sonderzeiten gelten nicht nur kurz vor dem Fest, sondern auch zwischen den Jahren - also bis Donnerstag, 30. Dezember 2021. Damit ziehen Shopping-Liebhaber zwei Stunden länger als üblich durch die Läden. Erst ab Montag, 3. Januar 2022, kehrt das Centro Oberhausen zu den üblichen Öffnungszeiten zurück. Diese gelten dann vertraut von 10 bis 20 Uhr.

Centro Oberhausen öffnet Silvester länger als Heiligabend

250 Geschäfte, Restaurants und Imbisse sind im Westfield Centro auf zwei Ebenen geöffnet. Heiligabend und Silvester bleibt die Shopping-Mall ebenfalls nicht geschlossen. Hier sind die Öffnungszeiten, wie in der Zeit vor der Corona-Pandemie, aber deutlich kürzer - unterscheiden sich allerdings voneinander.

Heiligabend öffnen die Shops zwischen 10 und 14 Uhr. Am Silvesterabend können Kunden zwei Stunden länger, nämlich von 10 bis 16 Uhr die Einkaufstüten füllen.

Der Weihnachtsmarkt biegt zudem in seine finale Woche ein: Die 115 Hütten und Stände öffnen am Platz der Guten Hoffnung, auf der Centro-Promenade und am Luise-Albertz-Platz noch bis Donnerstag, 23. Dezember 2021.

Centro Oberhausen startet in finale Woche für Weihnachtsmarkt

Die Öffnungszeiten für die Budenwelt lauten Montag bis Freitag 11 bis 22 Uhr. Samstags 10 bis 22 Uhr. Und sonntags 11 bis 21 Uhr.

Der Centro-Weihnachtsmarkt war in diesem Jahr etwas luftiger bestückt als in den Vorjahren. Etwa 20 Prozent der Hütten fehlten. Bekannte Betreiber, wie die der "Flachau-Alm" aus dem Salzburger Land, bauten ihre Angebote wie gewohnt auf.

Dazu zählt die Rodelbahn an der Bus- und Bahnhaltestelle „Neue Mitte“ vor der König-Pilsener-Arena (künftig: Rudolf-Weber-Arena). Auch ein Riesenrad dreht sich bis zum Weihnachtsmarkt-Ende noch vor dem Legoland Discovery Center.





