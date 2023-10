Centro Oberhausen: Freizeit-Attraktion kurz vor dem Start

Oberhausen. Der Freizeit-Riese Merlin eröffnet neue Gameboxen mit Spielen wie „Paw Patrol“ und „Angry Birds“. Zunächst nur in Australien - und in Oberhausen.

Der Freizeit-Riese Merlin Entertainment eröffnet eine neue Unterhaltungsattraktion neben dem Centro Oberhausen. Das britische Unternehmen bringt weltweit seine „Immersive Gameboxen“ an den Start. Neben der australischen Metropole Sydney werden die ersten acht dieser Spieleboxen in Oberhausen aufgebaut.

Die „Immersive Gamebox“ richtet sich an zwei bis sechs Spielerinnen und Spieler. Es sind interaktive Räume mit digitalen Spielereien zum Mitmachen. Bestandteile sind „Picture Motion Tracking“ also ein Bildverfolgungsmodus, „Projection Mapping“, das Oberflächenstrukturen beleuchtet, „Touchscreens“, die mit Hand- und Fingerdruck funktionieren und „Surround-Sound“ für den Raumklang.

Centro Oberhausen: Acht Gameboxen sollen bis Ende 2023 starten

Die Spiele dauern 30 bis 60 Minuten, teilweise auch bis zu 120 Minuten. Die Geschichten orientieren sich an bekannten Videogames und TV-Serien. So sind „Angry Birds“, „PAW Patrol“, „Shaun das Schaf“ und „Ghostbusters“ mit dabei. Zu den Preisen gibt es noch keine Details.

Dafür steht der voraussichtliche Eröffnungstermin für die „Immersive Gameboxen“ fest. Merlin möchte die Boxen ab Dezember 2023 in Oberhausen für Besucher nutzbar machen. Die neuen Freizeitattraktionen sollen am durch Merlin betriebenen Sea-Life-Aquarium an der Heinz-Schleußer-Marina werden. Merlin betreibt in Oberhausen auch noch das Legoland Discovery Center an der Ecke Luise-Albertz-Platz/Centro-Promenade.

Centro Oberhausen: Unterhaltungsformat gibt es seit fünf Jahren

Nach der Premiere am Centro Oberhausen und in Australien möchte Merlin Entertainment die Gameboxen auf 27 weitere Standorte in Großbritannien, den USA, Europa und den Vereinigten Arabischen Emiraten ausweiten.

„Immersive Gamebox“ wurde 2018 durch die Geschäftsleute Will Dean und David Spindler erfunden und verfügt derzeit weltweit schon über 26 eigene Standorte. So existiert eine Box des Herstellers auch am Alexanderplatz in Berlin.

Bislang öffnet an der Oberhausener Heinz-Schleußer-Marina in der Nachbarschaft zum Sea Life auch schon der Virtual-Reality-Park „7th Space“. Auch dort werden Videospiele über Computerbrillen (VR-Brillen) angeboten.

