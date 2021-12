Centro Oberhausen: Finale am Wunschbaum - noch 150 Karten da

Oberhausen. Der Wunschbaum am Centro Oberhausen erfüllt 1550 Wünsche von bedürftigen Kindern. Kunden können noch mitmachen. Was häufig auf den Karten steht.

Alle Jahre wieder! Der Wunschbaum im Westfield Centro Oberhausen gehört vor Weihnachten zu den beliebten Klassikern. Auch im Jahr des 25. Geburtstags der Shopping-Mall werden bis zum Heiligabend 1550 Pakete auf die Reise geschickt, um bedürftigen Kindern und Jugendlichen ein schönes Fest zu bescheren.

Einen großen Anteil daran haben die Kunden und Besucher. 1400 Wunschkarten sind an der Annahmestelle im Centro-Untergeschoss bislang aufgegriffen worden. Das bedeutet zugleich: Wer mitmachen möchte, kann sich noch beteiligen. Etwa 150 Wünsche sind noch vorhanden.

Centro Oberhausen: Wunschbaum-Aktion läuft bis zum 17. Dezember

Wichtig ist allerdings der Teilnahmeschluss: Das ist der kommende Freitag, 17. Dezember. Schließlich müssen die Geschenke noch verpackt und durch das Centro-Team an die Einrichtungen verschickt werden. Die Wünsche liegen in der Regel in einer Preisspanne von 25 bis 30 Euro. Entweder kaufen Wunschbaum-Teilnehmer die Produkte selbst ein und geben diese am Wunschbaum ab. Oder sie bezahlen das Produkt und das Wunschbaum-Team im Westfield Centro Oberhausen übernimmt den Einkauf.

Um den Wunschbaum zu finden, muss man im Einkaufszentrum nicht lange suchen: Die Annahmestelle befindet sich im Untergeschoss in Sichtweite zum Eingang von "Galeria Kaufhof". Die Coca-Cola-Oase liegt um die Ecke. Zusätzlich zum Baum können Teilnehmer auch nach einem goldenen Zug Ausschau halten. Der Wunschbaum ist zuletzt durch den beleuchteten Wunschzug ergänzt worden.

Centro Oberhausen: Kinder wünschen sich Lego - und kleine Elektronik

Centro-Chef Marcus Remark freut sich über die rege Teilnahme. In diesem Jahr seien bei den Wünschen von Kindern und Jugendlichen auch saisonale Trends zu beobachten. "Wir haben sehr viele Wünsche für Lego-Spielzeug auf den Wunschkarten stehen. Die Nachfrage nach Playmobil hat dagegen abgenommen." Auch kleinere Elektro-Artikel, wie zum Beispiel Kopfhörer, seien gefragt. Angesagt seien zudem elektronische LCD-Schreibtafeln.

Die Geschenke bleiben in der Region. Das Westfield Centro Oberhausen verschickt die Wunschpakete an Einrichtungen in Oberhausen und den benachbarten Städten. Die Wunschbaum-Aktion wird von der WAZ unterstützt.

