Oberhausen. Eigentlich sollte sich das Riesenrad am Centro Oberhausen an Silvester drehen. Doch das Rad stand still – Infozettel lieferten die Begründung.

Centro Oberhausen: Enttäuschung an Silvester am Riesenrad

Einen besonderen Höhepunkt – im wahrsten Sinne des Wortes – sollte es in der Silvesternacht 2019/2020 am Centro Oberhausen geben. Das stolze 55 Meter hohe Riesenrad hatte Sonderöffnungszeiten angekündigt und wollte zwischen 13 und 0.30 Uhr die 42 Gondeln rotieren lassen. Doch aus der munteren Fahrt ins neue Jahr wurde nichts.

Centro Oberhausen: Riesenrad pausiert wegen technischer Störung

Um Mitternacht strahlte das Riesenrad am Centro Oberhausen zum Feuerwerk – es drehte sich allerdings nicht wie ursprünglich angekündigt. Foto: Dirk Hein / FUNKE Foto Services

Schon am frühen Abend beobachteten Besucher am Einkaufszentrum ein ungewohnt dunkles, nicht beleuchtetes Riesenrad. Normalerweise strahlt das Fahrgeschäft in der Dunkelheit in verschiedenen Farben.

Seit das beliebte Riesenrad Ende Oktober zum ersten Mal in Betrieb genommen wurde, gehört der Aussichtspunkt zur Oberhausener Skyline. Das Gastspiel von Schausteller Oscar Bruch Junior ist selbst von der nahe gelegenen Autobahn 42 bestens zu erkennen.

Doch auch als sich die Zeiger der Uhr in der Silvesternacht gen Mitternacht bewegten, gab es für Riesenrad-Anhänger kein Happy End. Einige waren extra für die besondere Gondelfahrt zum Jahreswechsel angereist, mussten sich das große Feuerwerk nun allerdings vom Boden aus anschauen.

Den Vorplatz des Fahrgeschäfts trennten Bauzäune ab. Daran hingen zwei Infozettel, die eine Begründung für die unfreiwillige Drehpause lieferten: „Sorry, technische Störung. Heute geschlossen!“

Centro Oberhausen: Riesenrad strahlt in Farben des Feuerwerks

„Das ist sehr schade. Wir wollten schauen, wie voll es wird und uns bei Gelegenheit das Feuerwerk gemeinsam auf dem Rad anschauen“, sagt Kerstin Zimmermann enttäuscht, die mit vier Freunden aus der Nachbarstadt Essen in die Neue Mitte Oberhausen gekommen war. „Jetzt bleiben wir am Boden. Aber Sicherheit geht natürlich vor.“ An der Centro-Promenade holte die Feiergruppe dafür Sektgläser aus Plastik aus dem Jutebeutel. „Anstoßen werden wir trotzdem!“

Kurz nach Mitternacht rührte sich immerhin die prächtige Lichtbeleuchtung an dem 350 Tonnen schweren Fahrgeschäft. Das Riesenrad schimmerte teilweise in den passenden Farben zum professionellen Feuerwerk, das vom Centro Oberhausen gezündet wurde.