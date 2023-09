Centro Oberhausen: Das Programm zum verkaufsoffenen Sonntag

Oberhausen. Der nächste verkaufsoffene Sonntag steht am Westfield Centro in Oberhausen vor der Tür. Die Betreiber starten gleich zwei Feste samt Programm.

Wem sechs Tage in der Woche zum Shopping nicht ausreichen, der kann beim nächsten verkaufsoffenen Sonntag im Centro Oberhausen auch am siebten Tag in der Woche seine Einkaufstüten füllen. Am Sonntag, 1. Oktober, öffnen die knapp 250 Shops und Imbisse zwischen 13 und 18 Uhr.

Den verkaufsoffenen Sonntag verpacken die Macher in gleich zwei flankierende Festivitäten: Am Samstag 30. September, und Sonntag, 1. Oktober, steht das „Neue Mitte Fest“ im Kalender. Hierbei handelt es sich um ein Familienfest, das Spiele- und Promotionstände zum Einkaufszentrum bringt. Darunter befindet sich eine Station des japanischen Videospiele-Unternehmens Nintendo, bei dem Daddel-Fans neuste Gaming-Trends ausprobieren können.

Westfield Centro: Model Anna Hiltrop informiert über die Herbst-Mode

Noch einen Tag länger dauern die „Westfield Days“, die schließlich am Freitag, 29. September, beginnen. Dabei wollen sich die Centro-Betreiber der Herbstmode widmen.

Das Oberhausener Model Anna Hiltrop wird anwesend sein. Was in der dunkleren Jahreszeit angesagt ist, überträgt das Westfield Centro auch in einem Live-Stream im Internet. Die Shows beginnen am Freitag ab 18 Uhr. An den beiden Folgetagen sollen weitere Fashion-Shows die Klamotten-Trends veranschaulichen.

Westfield Centro: Neueröffnungen aus ungewöhnlichen Handelssparten

Zuletzt hatten in der Shopping-Mall einige neue Shops eröffnet - aus durchaus ungewöhnlichen Branchen: Die Kette „Glorious Art“ (übersetzt: Glorreiche Kunst) betreibt auf 175 Quadratmetern das erste Tattoo- und Piercingstudio im Obergeschoss des Centro-Gebäudes.

Im Untergeschoss, in Gehweite zum Mitteldom, verkauft ein Spezialhändler Hobby- und Freizeit-Flugdrohnen des chinesischen Spezialunternehmens DJI. Ebenfalls im Store enthalten ist ein Kamera-Shop des schwedischen Elektronunternehmens Hasselblad - das mittlerweile zur DJI-Handelsgruppe gehört.

