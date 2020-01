Oberhausen. Während es überall knallte, strahlten auf einer Brücke am Centro Oberhausen hunderte Kerzen. Der Romantik-Moment in der Silvesternacht.

Centro Oberhausen: Das ist der schönste Moment von Silvester

Sie wollte sich einfach nur das Feuerwerk anschauen – er hatte eine besondere Überraschung in seiner Jackentasche. Auf einer Brücke an der Centro-Promenade sorgt ein junges Paar für den wahrscheinlich romantischsten Moment der Oberhausener Silvesternacht.

„Den Silvesterabend haben wir gemeinsam zuhause verbracht und wollten uns danach das Feuerwerk am Centro anschauen“, erzählt Melisa Elmali (20). The same procedure as every year? Nein, diesmal ist es nicht wie in jedem Jahr. Für eine kleine Brücke, kurz vor dem Luise-Albertz-Platz, hat Malik Muslu (20) sich eine strahlende Überraschung einfallen lassen.

Silvester: Centro-Brücke für Heiratsantrag mit Teelichtern und Rosenblättern dekoriert

Romantischer Moment: Malik Muslu überraschte Melisa Elmali (2. v. re.) um Mitternacht mit einem Heiratsantrag – seine Schwestern Ayşenur und Erva halfen vorher mit, die Brücke am Centro Oberhausen mit Teelichtern und Rosenblüten zu dekorieren. Foto: Dirk Hein / FUNKE Foto Services

Seine Schwestern Ayşenur und Erva haben kräftig mitgeholfen. Denn während das Paar noch in die Neue Mitte fährt, verteilen die Geschwister hunderte Teelichter auf der Brücke, die zu einem Herz geformt sind, darin sind Rosenblätter verteilt.

„Damit habe ich nicht gerechnet“, ist Melisa Elmali kurz nach dem Antrag immer noch berührt. „Eigentlich habe ich gedacht, dass den Antrag in Holland am Meer geben könnte. Jetzt ist es umso schöner!“

Denn als um Mitternacht die Raketen in den Himmel steigen und die Knaller rattern, gibt es im Herz aus Teelichtern das romantische Gegenstück. Malik Muslu trägt den Ring in einem Schmuckkästchen in der Jacke. „Es hat alles wunderbar funktioniert. Vorher ist nichts durchgesickert“, sagt er. Und Melisa? „Ich habe sofort ‘Ja’ gesagt!“

Silvester: Gdanska feiert mit Live-Musik – Wirtin erklärt polnische Neujahrs-Bräuche

2020 kann nun wirklich kommen: Sängerin Michaela Grebe spielte mit ihrer Band LOFX im Gdanska in der Oberhausener Innenstadt. Knapp 200 Besucher feierten hier launig mit. Foto: Dirk Hein / FUNKE Foto Services

Das etwas andere Silvester gibt es auch im Gdanska am Altmarkt. Auf eine Außenfete haben die Macher verzichtet, dafür feiern knapp 200 Gäste in der deutsch-polnischen Kulturkneipe.

Die Band LOFX mischt Rock und Pop miteinander. Die Tanzfläche ist schon am frühen Abend gut gefüllt – es dreht sich eine Discokugel. Die Stimmung ist gut, die Leute tanzen und quatschen.

Gibt es eigentlich typische Silvesterbräuche in Polen? „In ländlichen Gegenden spielen sich die Nachbarn in der Silvesternacht oftmals Streiche“, verrät Wirtin Maria Golebiewski.

Am Neujahrstag gilt es bei einigen Polen außerdem als Glücksbringer, wenn ein Mann zuerst das Haus betritt. Wenn eine Frau dagegen die Türschwelle an diesem Tag zuerst überquert, soll das angeblich Pech bringen. Und in Schlesien greifen die Menschen außerdem zum neuen Jahr gerne zur Quetschkommode und ziehen von Tür zu Tür – mit beschwingter Musik.