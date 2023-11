Centro Oberhausen: „Coool“ eröffnet - das steckt dahinter

Centro Oberhausen: Im Mitteldom öffnet die neue Spielehalle „Coool - by Kiddieland“. Das Angebot richtet sich überwiegend an Familien.

Oberhausen. Im Centro Oberhausen hat ein Ladenlokal unter dem Namen „Coool“ eröffnet. Das Angebot in zentraler Lage dürfte vor allem Familien interessieren.

Im Centro Oberhausen verändert sich weiterhin die Geschäftsstruktur: Nicht nur klassische Verkaufsgeschäfte sind auf den zwei Ebenen zu finden, sondern immer mehr Unterhaltungselemente. Mit „Coool - by Kiddieland“ hat nun ein Spielecenter für Familien mit Kindern eröffnet.

Das Unternehmen „Ypex Kiddie Rides B.V. Kiddieland“ stammt aus den Niederlanden und besitzt in Mönchengladbach einen deutschen Ableger. Die Spielecenter mit launigen Videospielen, Air-Hockey-Tischen und Rennautomaten sind bereits in mehreren deutschen Einkaufszentren zu finden. Zum Beispiel in Köln, Leipzig und Nürnberg.

Westfield Centro: „Coool“ bietet Rennspiele und Air-Hockey-Tische

Im Westfield Centro hat „Coool - by Kiddieland“ in der Nähe zum Mitteldom ein Ladenlokal bezogen. Dieses befindet sich im Obergeschoss-Gang, der zur Filiale von „Peek & Cloppeburg“ führt - zwischen „Salamander“ und „O2“. Laut des Anbieters sollen vornehmlich familienfreundliche Spiele dabei sein.

Die klassische und virtuelle Unterhaltung hat im Centro Oberhausen stark zugelegt. Zuletzt hatte im Obergeschoss neben dem Modehaus „Sinn“ die Video-Spielhalle „Youplay“ eröffnet, die ebenfalls kein Glücksspiel mit Geldgewinnen anbietet.

Vor zwei Jahren eröffnete auf der Centro-Promenade die Spielehalle Gamestate mit großen Videospiel-Würfeln, die an Arcade-Center aus den 1980er-Jahren erinnern. Auch an der Heinz-Schleußer-Marina wird gedaddelt. Der Virtual-Reality-Anbieter „7th Space“ befindet sich im Gebäude des Trampolinparks „Tiger Jump“. Die Spiele werden mit Computerbrillen gespielt.

Westfield Centro: Immer mehr digitale Spieleangebote in der Neuen Mitte

Auch Merlin Entertainment, die Betreiber von Legoland Discovery Center und Sea Life Aquarium, möchte am Centro Oberhausen bis Dezember 2023 acht „Immersive Gameboxen“ aufstellen, in denen bekannte Games wie „Angry Birds“, „PAW Patrol“, „Shaun das Schaf“ und „Ghostbusters“ gespielt werden. Am benachbarten Brammenring öffnet seit Anfang 2022 die riesige Freizeit-Anlage „Topgolf“, die ebenfalls Multimedia-Spiele beinhaltet.

