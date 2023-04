Centro Oberhausen: Bottroper ist einmillionster Radfahrer

Oberhausen. Ein Blumenstrauß aus dem Nichts: Der Bottroper Phillipp Wenning passierte als einmillionster Radfahrer einen Zähler am Centro Oberhausen.

Passiert auch nicht alle Tage: Als Philipp Wenning aus Bottrop die Radzählstelle am Platz der Guten Hoffnung überfuhr, wurde er mit Blumenstrauß und Gutschein zum Stoppen gebracht. Denn Wenning war der einmillionste Radfahrer, der den Wegpunkt passierte.

Die Fahrradzählstelle wurde Mitte Dezember 2017 installiert. Das Erreichen der Millionen-Marke wertet die Nahmobilitätsbeauftragte der Stadt, Inga Wolf, als Zeichen: „Radfahren in Oberhausen ist von steigender Bedeutung. Ich hoffe, bald den zweimillionsten Radfahrenden an der Neuen Mitte zählen zu können.“ Im Schnitt fahren an der Zählstelle täglich 500 Radfahrende vorbei. In 2000 Tagen oder fünf Jahren ist die nächste Marke also erreicht. Vielleicht ja wieder von Philipp Wenning.

Der Bottroper Philipp Wenning vor der Zählstelle am Platz der Guten Hoffnung. Foto: Carsten Walden / OWT GmbH

Centro-Manager wünscht sich mehr Radfahrende

Den Gutschein stiftete das Westfield Centro Oberhausen. Denn auch das Einkaufszentrum gibt sich nachhaltig. Momentan läuft das Westfield Good Festival, das mit Aktionen und Konzerten den Umweltschutz zum Thema macht. „Wir freuen uns, dass bereits viele Menschen ihr Auto stehen lassen und auf das Fahrrad umsteigen. In Zukunft wünschen wir uns, dass noch mehr Besucherinnen und Besucher den Weg mit dem Fahrrad zum Westfield Centro finden und hoffen, dass die Radwege in Oberhausen künftig noch weiter ausgebaut werden“, sagt Centro-Manager Andreas Ulmer. Dabei setzt er auch auf den Masterplan Neue Mitte, der unter anderem mehr Wohnraum vorsieht.

Der Radweg am Centro Oberhausen gilt als gut ausgebaut. Allerdings hakt es dafür an vielen anderen Stellen. Im jüngsten Fahrradklima-Test rutschte Oberhausen um sechs Plätze auf Rang 18 ab. Die Befragten attestierten der Stadt eine Gesamtnote von 4,27. Ein großes Problem: Radwege in schlechtem Zustand. Allerdings könnte sich bald etwas tun: Ein neuer Radweg könnte demnächst Oberhausen mit Bottrop verbinden.

