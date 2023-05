Centro Oberhausen: Beschäftigte sollen heute streiken

Oberhausen. Die Gewerkschaft Verdi ruft an diesem Freitag zum Streik im Einzelhandel auf. Das könnte auch Auswirkungen auf Geschäfte im Centro haben.

An diesem Freitag, 12. Mai 2023, kann es in einigen Oberhausener Geschäften zu Einschränkungen kommen. Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten der Bezirke Ruhr-West und Mittleres Ruhrgebiet zum Streik im Einzelhandel auf. Nach Angaben der Gewerkschaft richtet sich der Aufruf auch an Beschäftigte von Esprit und Douglas. Die Unternehmen haben Filialen im Centro Oberhausen.

Weitere Oberhausener Geschäfte, bei denen es heute Einschränkungen geben könnte, sind Kaufland (unter anderem in Sterkrade) und Hagebaumarkt Ziesak.

Der heutige Streik bildet den Abschluss einer zweiwöchigen Streikstafette und ist eine Reaktion auf das „indiskutable Angebot der Arbeitgeber in der ersten Verhandlungsrunde in der letzten Aprilwoche“, so die Gewerkschaft. „In den vergangenen zwei Wochen sind rund 3500 Beschäftigte aus dem Handel in NRW auf die Straße gegangen und haben gestreikt. Die Kolleginnen und Kollegen sind wütend über die mangelnde Wertschätzung der Arbeitgeber“, so Verhandlungsführerin Silke Zimmer.

Verdi fordert 2,50 Euro mehr in der Stunde

Verdi fordert in der aktuellen Tarifrunde für den Einzelhandel 2,50 Euro mehr Gehalt und Lohn pro Stunde. Die Ausbildungsvergütungen sollen um 250 Euro angehoben werden. Die Laufzeit des Tarifvertrages soll zwölf Monate betragen. Nach Darstellung von Verdi reicht das aktuelle Angebot der Arbeitgeber von drei Prozent mehr nicht aus, um die Inflation auszugleichen. „Die Beschäftigten sind nicht länger bereit, trotz harter Arbeit, Reallohnverluste hinnehmen zu müssen“, so Zimmer.

Die Streikenden versammeln sich am Freitagmorgen in Recklinghausen zu einer zentralen Kundgebung. Dort sollen am 22. Mai auch die Verhandlungen fortgeführt werden.

Sie sind besonders an Nachrichten über das Centro Oberhausen interessiert? Dann erhalten Sie hier einen Überblick: Hier geht’s zu unserer Themenseite Centro Oberhausen

Restaurants, Kneipen. Cafés: Die Oberhausener Gastro-Szene hat viel zu bieten. Die wichtigsten Entwicklungen und Nachrichten bündeln wir auf einer Themenseite: Hier geht’s zur Sonderseite Gastro Oberhausen

Sie suchen das beste Restaurant im Revier? Den schönsten Biergarten? Unser Gastro-Newsletter hält Sie auf dem Laufenden und versorgt Sie mit aktuellen News aus der Gastro-Szene im Ruhrgebiet: Hier kostenlos anmelden

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen