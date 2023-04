Centro Oberhausen: Beliebtes Fest fällt 2023 ins Wasser

Oberhausen. Tausende Fans strömen Jahr für Jahr zu einem beliebten Festival am Centro Oberhausen. 2023 fällt die Sause aus – doch es gibt ein Trostpflaster.

Schlechte Nachricht für Freunde des beliebten Hafenfestes an der Marina Oberhausen: Die große Sause fällt in diesem Jahr leider ins Wasser. Die Veranstalter begründen die Absage mit den Vorbereitungen für das Fest im nächsten Jahr: 2024 soll das Hafenfest besonders groß ausfallen – denn die Marina feiert dann ihren 20. Geburtstag.

Das Hafenfest lockt Jahr für Jahr tausende Fans an den Hafen des Rhein-Herne-Kanals, direkt am Centro gelegen. Schlager-Stars wie Jörg Bausch und angesagte DJs sorgten auch im vergangenen Sommer für viel gute Laune und Partystimmung an der Marina. Drei Tage lang wurde gefeiert. Seit 2012 steigt das Oberhausener Hafenfest an der Heinz-Schleußer-Marina „und hat sich zu einem festen Bestandteil im Veranstaltungskalender der Stadt entwickelt“, so die Veranstalter.

Kein Hafenfest am Centro Oberhausen, dafür aber Streetfood

Die Aquapark Oberhausen GmbH, die seit 2012 den Betrieb der Marina führt, arbeite bereits jetzt an der Planung und Umsetzung der großen Geburtstagssause, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Ziel sei es unter anderem, „dem Hafenfest noch mehr maritimen Stil zu verleihen und besondere, neue Programmpunkte einzubauen“.

Kein Hafenfest, dafür aber Streetfood: Im Sommer 2023 sei ein Streetfood-Festival geplant, das Besucherinnen und Besucher aus der Region anziehen soll, so das Aquapark-Team.

