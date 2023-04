Centro Oberhausen: Bekannte Mode-Marke kommt - für einen Tag

Oberhausen. Ein bekanntes Mode-Label zieht es zum Centro Oberhausen - allerdings nur für einen Tag. Was die Planer mit einem großen Roadshow-Truck vorhaben.

Die Mode von Karo Kauer kommt zum Centro Oberhausen. Das bekannte Label der gleichnamigen Influencerin wird am Einkaufszentrum bald seine Bekleidung vorstellen. Allerdings öffnet der mobile Store nur für einen Tag.

Die Planer der Mode-Marke haben für den Sommer eine regelrechte Tournee durchs Land angekündigt. Dabei soll ein bei Marketing-Touren üblicher Roadshow-Truck als Blickfang und Ort des Geschehens dienen. Für Mittwoch, 5. Juli, steht bei der Rundreise durch 14 deutsche Städte auch Oberhausen fest im Kalender - ohne jedoch einen genauen Platz zu nennen.

Westfield Centro: Mode von Karo Kauer im Roadshow-Truck

Nach unseren Informationen wird die Mode von Karo Kauer im Juli einen Tag lang auf dem Luise-Albertz-Platz vor dem Eingang zur Schlemmermeile Coca-Cola-Oase gezeigt. Zwischen 10 und 18 Uhr soll der Showtruck des Fashion-Unternehmens dann neben dem Westfield Centro parken.

Dabei ist die Produktpalette ungewöhnlich breit: Neben der Kleidungslinie „Basic, but not so basic“ möchte das junge Unternehmen das Eau de Parfum N‘‘O2, eine T-Shirt-Kollektion, aber auch eigene Weine vorstellen.

Westfield Centro: Kleider, Hoodies, Blazer - aber auch Weine

Die Kleidung richtet sich an Frauen und Männer. Vor allem die Hoodies, also Kapuzenpullover, und Sweater sind bekannt. Es gibt auch Kleider und Blazer. Kauer betont häufig lockere und lässige Schnitte bei den Kleidungslinien. Die Produkte werden über einen eigenen Online-Shop und bei großen Modehäusern wie Peek & Cloppenburg verkauft.

Karo Kauder stammt aus der Kleinstadt Eislingen bei Stuttgart. Dort betreibt sie auch ein Café. Die 31-Jährige sammelt seit fast zehn Jahren mehr als eine halbe Million Internet-Fans auf Instagram. Sie postet Beiträge über Mode und Reisen - sowie Familienthemen. Seit 2020 betreibt die zweifache Mutter ihr eigenes Mode-Label. Accessoires und Beauty-Produkte gehören zum Angebot.

Neben Oberhausen gastiert die Roadshow-Tour von Karo Kauer in Nordrhein-Westfalen zusätzlich in Dortmund (Dienstag, 4. Juli), Düsseldorf (Donnerstag, 6. Juli) und Köln (Freitag, 7. Juli).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen