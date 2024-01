Centro: Neuer Shop eröffnet - Fitness-Fans werden hellhörig

Oberhausen. Im Centro Oberhausen öffnen sich die Ladentüre für einen neuen Shop. Das Geschäft richtet sich an Sportler. Diese Produkte gibt es zu kaufen.

In den Regalen stehen reihenweise große Plastikdosen. Der pulverige Inhalt steht vornehmlich bei Kraftsportlern auf dem Speiseplan. Im Centro Oberhausen hat ein neues Ladenlokal eröffnet. Der Händler „Body Attack Sports Nutrition“ verkauft seit wenigen Tagen im Untergeschoss des Einkaufszentrums.

Der Shop misst 53 Quadratmeter und befindet sich zwischen dem Mode-Händler „New Yorker“ und dem Sportartikel-Hersteller „Adidas“. Der Shop von „Body Attack Sports Nutrition“ steht für Nahrungsergänzungsmittel, Supplements, Vitamine und sogenannte Superfoods. Dazu zählen wiederum Müsli-Variationen, Beeren, Samen und Sprossen. Ein klassisches Kernprodukt ist zum Beispiel Protein-Pulver für den Muskelaufbau.

Westfield Centro: Einkaufszentrum baut Gesundheitssparte aus

Damit setzt das Westfield Centro einen weiteren Baustein, um die Sparte Freizeit- und Gesundheit auszubauen. Eine strategische Branchen-Erweiterung hatte das Einkaufszentrum schon vor einiger Zeit angekündigt.

„Eine gesunde und sportliche Lebensweise ist nicht nur für Sportlerinnen und Sportler wichtig. Umso mehr freut es uns, dass wir mit Body Attack Sports Nutrition das Sport-Angebot in unserem Shopping- und Freizeit Center erneut erweitern konnten“, sagt Centro-Chef Andreas Ulmer zum neuen Mieter.

Westfield Centro: Body Attack beschäftigt rund 180 Mitarbeitende

Die Sport-Firma „Body Attack“ wurde 1994 gegründet und unterhält seinen Hauptsitz in Hamburg. Das Unternehmen beschäftigt bundesweit rund 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In Deutschland öffnen 30 eigene Premium-Shops. Zugleich stehen die Produkt-Dosen in Fitnessstudios, Supermärkten, Drogerien und Tankstellen zum Verkauf.

Ein bedeutendes Standbein beim Verkauf ist zugleich der Online-Handel. Die Sport- und Diätnahrungsprodukte werden in 40 Ländern vertrieben. Auch Fremdmarken werden durch „Body Attack“ verkauft.

