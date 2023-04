Die Ehrlich Brothers (hier bei der Eröffnung im November 2022) wollen mit ihrer Mitmach-Ausstellung "House of Magic" über Jahre am Centro Oberhausen bleiben.

Westfield Centro Centro: Neue Preise im „House of Magic“ der Ehrlich Brothers

Oberhausen. Die Betreiber der Ausstellung „House of Magic“ neben dem Centro Oberhausen kündigen Neuerungen an. Das betrifft in einem Monat auch die Preise.

Die berühmten Ehrlich Brothers gehen am Centro Oberhausen in die Zauber-Offensive: Ihre Mitmach-Ausstellung „House of Magic“ soll über mehrere Jahre in der Expo-Halle oberhalb der Centro-Promenade öffnen. Für den Monat Mai planen die Betreiber des Zauber-Hauses nun einige Aktionen.

Die Eintrittspreise werden für vier Wochen herabgesetzt: Erwachsene zahlen im Mai 2023 von Dienstag bis Freitag 24,95 Euro statt 29,95 Euro. Für Kinder werden 19,95 Euro statt 24,95 Euro fällig. Am Wochenende und an Feiertagen sind es im Mai nun 29,95 Euro statt 35,95 Euro für Erwachsene und 24,95 Euro statt 29,95 Euro pro Kind.

Centro Oberhausen: Magier bauen interaktive Elemente aus

Im Ticketpreis ist pro Haushalt zudem ein kostenloser Zugang zu einem Online-Zauberworkshop mit den Ehrlich Brothers im Wert von knapp 50 Euro enthalten. Zum Start hatten einzelne Besucher die Eintrittspreise kritisiert. Die Macher hatten daraufhin regelmäßige Rabattaktionen angekündigt.

Zudem haben die Ausstellung-Architekten erstes Feedback der Fans in die Mitmach-Ausstellung einfließen lassen. Dazu zählt die Umgestaltung des 360-Grad-Kinos, in dem Andreas Ehrlich und Christian „Chris“ Ehrlich den Kindern via Leinwand einfache, aber verblüffende Tricks für Zuhause beibringen sollen.

Auch bei interaktiven Elementen haben die Betreiber nachgeschärft. Die Arbeiter werkelten im „House of Magic“ zuletzt an zusätzlichen Selfie-Stationen mit optischen Täuschungen.

Ehrlich Brothers: „House of Magic“ öffnet dienstags bis sonntags

Die Expo-Halle befindet sich in der Promenaden-Mitte neben dem Eingang für das Modehaus Sinn. Das „House of Magic“ öffnet Dienstag bis Donnerstag von 13 Uhr bis 17.30 Uhr (letzter Einlass). Und Freitag bis Sonntag sowie an Feiertagen von 10 Uhr bis 18.30 Uhr (letzter Einlass).

Seit der Eröffnung haben die Veranstalter rund 40.000 Besucherinnen und Besucher gezählt. Bei der Ausstellung durchlaufen Gäste 19 Räume auf 3000 Quadratmetern. Vor den Ehrlich Brothers öffnete hier eine große Schlumpf-Ausstellung. Bis 2016 ließ in den Räumen die Diskothek „Adiamo“ die Nachtschwärmer tanzen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen