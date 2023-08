Centro: Karussell verlängert - Chance auf Schmalhaus-Eis?

Dreht sich weiter und weiter: Das doppelstöckige The Grand Carousel, hier bei einem vorherigen Gastspiel, bleibt bis Mitte September am Centro Oberhausen.

Oberhausen. Das Grand Carousel dreht sich neben dem Centro Oberhausen länger als geplant. Betreiber des Schmalhaus-Eiswagens äußern sich zum Wunsch der Fans.

Wer zurzeit auf den Luise-Albertz-Platz neben das Centro Oberhausen tritt, der kann durchaus Kirmes-Gefühle spüren: Das 55 Meter hohe Riesenrad „Eye 55“ dreht sich munter neben dem Legoland Discovery Center. Und wenige Meter weiter, in Sichtweite zum Kinoeingang, können Kinder und Familien das große Nostalgie-Karussell „The Grand Carousel“ des Bonner Schaustellers Roland Barth ausprobieren.

Erst seit einem halben Jahr ist das doppelstöckige Fahrgeschäft unterwegs. Beim Weihnachtsmarkt in Bonn feierte das 14 Meter hohe Gefährt seine Premiere. Es öffnete vor dem Gastspiel am Westfield Centro nur noch in Hamburg.

Westfield Centro: Viele Fahrgäste auf dem „The Grand Carousel“

Eigentlich sollte der Drehspaß auf den aus historischen Vorlagen gefertigten Pferdefiguren schon am 18. August wieder enden. Doch die Fahrt geht auch darüber um einen Monat hinaus weiter - bis zum Sonntag, 17. September. Die Resonanz der Besucherinnen und Besucher sei sehr gut, heißt es, darum gab es nun eine Verlängerung. Eine Fahrt kostet 3,50 Euro.

Bei so viel Rummel-Atmosphäre hatten sich einige Fans vor dem Westfield Centro zusätzlich ein Gastspiel des Oberhausener Kult-Eiswagens Schmalhaus gewünscht. Schließlich verkauften die Macher ihr bekanntes Sahneeis bereits an gleicher Stelle beim Centro-Weihnachtsmarkt.

Unsere Redaktion erreichte Schausteller Kristoffer Krenz: „Wir bekommen viele Anfragen von unseren Gästen und werden tatsächlich einen festen Standort für unseren Eiswagen aufbauen - allerdings vor dem Sterkrader Tor.“

Westfield Centro: Schmalhaus setzt auf Stammkunden im Stadtteil

Als Grund nannte Krenz die enge Verbundenheit mit dem Stadtteil Sterkrade. „Hier haben wir viele Stammkunden, die uns seit Generationen kennen. In Sterkrade wollen wir auch älteren Menschen, die in der Umgebung wohnen, einen schnellen Zugang zum Eiswagen ermöglichen.“ Gerade im Oberhausener Norden sei die Nachfrage besonders hoch.

Der feste Schmalhaus-Wagen öffnet vom Donnerstag, 17. August, bis Sonntag, 8. Oktober, vor dem Sterkrader Tor und wird wechselnde Sommer- und später Wintersorten anbieten. Derzeit verkauft die Oberhausener Eiskonditorei bis zum Sonntag, 13. August, noch auf der Cranger Kirmes in Herne.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen