Centro: Geschäft aus London eröffnet erste deutsche Filiale

Centro Oberhausen: Ein britisches Mode-Unternehmen nimmt Kurs auf das Einkaufszentrum. Schon am Freitag, 30. Juni, öffnen die Türen.

Oberhausen. Ein Unternehmen aus England eröffnet im Centro Oberhausen seinen ersten deutschen Shop. Diese Artikel liegen in wenigen Tagen in den Regalen.

Im Centro Oberhausen steht die nächste Neueröffnung an: Das Einkaufszentrum beherbergt ab Freitag, 30. Juni, ein weiteres Modegeschäft. Die britische Damenmodemarke „Phase Eight“ startet im Westfield Centro ihren ersten Shop in Deutschland.

Die Bekleidungsfirma verkauft bereits Artikel in Deutschland über Online-Shops von Modehändlern wie Breuninger. Nun bauen die Engländer ihren stationären Handel aus: Auf 151 Quadratmetern vertreibt „Phase Eight“ künftig im Oberhausener Einkaufszentrum Abend- und Anlassmode, Alltagslooks sowie Accessoires.

Westfield Centro: „Phase Eight“ verspricht Abendmode und Kleider

Das Unternehmen beschreibt seine Produkte als zeitlose Kleider, fließende Stoffe und romantische Prints mit modischen Details.

„Phase Eight“ möchte sich für das neue Geschäft in Oberhausen an einem im Dezember im Londoner Einkaufszentrum „Westfield White City Store“ eröffneten Flagship-Store orientieren, der als Vorzeige-Laden gilt. Der Store ist mit Eichenrahmen, Fischgrätboden und Naturstein gestaltet geworden.

Das Centro-Management verspricht sich vom Neumieter in Oberhausen weitere Impulse für die Shopping-Mall. „Phase Eight ist eine vielversprechende Modemarke aus London. Wir freuen uns sehr, dass der erste Store in Deutschland im Westfield Centro eröffnet und wir unseren Besucherinnen und Besuchern damit ein weiteres besonderes Highlight bieten können“, sagt Center-Manager Andreas Ulmer.

Westfield Centro: Unternehmen ziehen mit „Vorzeige-Läden“ ein

Zuletzt hatte das Centro Oberhausen auffällige Flagship-Stores anlocken können, die durch Größe und Produktangebot hervorstechen sollen. Zudem konnte sich die Mall deutsche Shop-Premieren sichern. So eröffnete der britische Sneaker-Spezialist „JD Sports“ einen seiner größten Schuh- und Bekleidungsshops in Europa.

Während der Corona-Zeit musste das Einkaufszentrum aber zugleich Lücken schließen. Namhafte Unternehmen wie „WE Fashion“ hatten die Shopping-Mall verlassen. Die rund 250 Geschäfte im Westfield Centro öffnen von Montag bis Samstag zwischen 10 und 20 Uhr.

