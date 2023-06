Centro: Das ändert sich für Familien im House of Magic

Oberhausen. An der Centro Promenade befindet sich das House of Magic der Ehrlich Brothers. In den Sommerferien gibt es eine Änderung.

House of Magic wirbt mit besonderen Rabatten in den Sommerferien

Familien können 15 Euro Eintritt sparen

Außerdem ändern sich die Öffnungszeiten

Das House of Magic am Centro Oberhausen lockt Familien in den Sommerferien mit einem besonderen Angebot. Nachdem es zum Start vereinzelt Kritik an den Eintrittspreisen für die Mitmach-Ausstellung des Zauberer-Duos Ehrlich Brothers gab, drehen die Verantwortlichen erneut an der Preisschraube. Im Mai hatte es bereits eine Rabattaktion gegeben, in den Sommermonaten folgt die nächste.

Zwischen dem 22. Juni, dem Beginn der sechswöchigen Sommerferien, und dem 15. September 2023 zahlen Familien einen reduzierten Preis. Montag bis Freitag müssen zwei Erwachsene und ein Kind mit 68,95 Euro für den Eintritt kalkulieren, bei zwei Kindern werden 83,95 Euro fällig, bei drei Kindern 105,95 Euro. An Samstagen, Sonntagen und Feiertagen beginnen die Preise bei 83,95 Euro (zwei Erwachsene, ein Kind).

Lesen Sie hier auf dieser Sonderseite im Internet alle Berichte zur Sterkrader Fronleichnamskirmes: https://www.waz.de/thema/fronleichnamskirmes-oberhausen/

Regulär zahlt ein Erwachsener 29,95 Euro, ein Kind bis zwölf Jahren 24, 95 (montags bis freitags). Eine Familie mit einem Kind spart also in den Sommerferien 15 Euro. Im Preis inbegriffen ist der kostenlose Zugang zu einem Online-Zauberworkshop mit den Ehrlich Brothers. Die Tickets sind im Internet buchbar unter www.houseofmagic.de.

Im House of Magic können Besucherinnen und Besucher unter anderem Requisiten aus den Zauber-Shows sehen. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE Foto Services

House of Magic: Geänderte Öffnungszeiten in den Sommerferien

Außerdem ändert das House of Magic in den Sommerferien die Öffnungszeiten. Zwischen dem 22. Juni und dem 6. August, dem Ende der Sommerferien, hat die Ausstellung täglich von 10 bis 18.30 Uhr geöffnet.

Das House of Magic an der Centro Promenade eröffnete am 17. November 2022. Besucherinnen und Besucher können die Requisiten des bekannten Zauberer-Duos sehen, außerdem regen zahlreiche Attraktionen und Zaubertricks zum Mitmachen ein. Die Macher zogen nach dreineinhalb Monaten eine positive Startbilanz. Bis Mitte März hatten sich nach Angaben des Geschäftsführers Stefan Schornstein 38.000 Fans das House of Magic angeschaut.

Der WAZ-Newsletter für Familien Themen, die Familien bewegen, Tipps zur Freizeitgestaltung, Expertenwissen, Rezepte und vieles mehr. Jetzt anmelden! Anmelden Vorschau Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sie sind besonders an Nachrichten über das Centro Oberhausen interessiert? Dann erhalten Sie hier einen Überblick: Hier geht’s zu unserer Themenseite Centro Oberhausen

Restaurants, Kneipen. Cafés: Die Oberhausener Gastro-Szene hat viel zu bieten. Die wichtigsten Entwicklungen und Nachrichten bündeln wir auf einer Themenseite: Hier geht’s zur Sonderseite Gastro Oberhausen

Sie suchen das beste Restaurant im Revier? Den schönsten Biergarten? Unser Gastro-Newsletter hält Sie auf dem Laufenden und versorgt Sie mit aktuellen News aus der Gastro-Szene im Ruhrgebiet: Hier kostenlos anmelden

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen