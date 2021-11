Mietwohnungsbau CDU sieht keinen Mangel an günstigen Wohnungen in Oberhausen

Oberhausen. Nach Ansicht der Oberhausener Christdemokraten zeigt sich der Mietwohnungsmarkt in ihrer Heimatstadt relativ entspannt – im günstigen Sektor.

Die Oberhausener CDU hält die Einschätzung von örtlichen Sozialdemokraten für falsch, die Stadt habe ein großes Problem bei der Versorgung der Einwohner und Zugezogenen mit günstigen Mietwohnungen. „Die einseitige Fokussierung auf preiswerten Wohnraum lehnen wir ab. Statt Ängste zu schüren, behalten wir alle Segmente der Wohnbebauung – von einfach bis gehoben – weiterhin im Auge”, gibt der Oberhauener CDU-Vorsitzende Wilhelm Hausmann an.

Der CDU-Landtagsabgeordnete wies darauf hin, dass nach seiner Meinung gerade in Oberhausen bei Mietwohnungen nicht im unteren Segment Mangel herrsche, sondern im mittleren und oberen Bereich. „Fakt ist: 2019 und 2020 waren Rekordjahre für NRW in Bezug auf erteilte Baugenehmigungen und fertig gebaute Wohnungen. 2019 wurden rund 43.000 Wohnungen gebaut, 2020 waren es sogar 43.309, also deutlich mehr als unter Rot-Grün.“ Beispielsweise 2011 seien es gerade einmal 30.364 neue Wohnungen gewesen.

Wie CDU-Fraktions-Chefin Simone Tatjana Stehr feststellt, sind auch für Oberhausen die Zahlen durchaus beeindruckend. „So wurden hier in den letzten fünf Jahren 36 Prozent mehr Wohnungen fertiggestellt als in den fünf Jahren zuvor. Die Stadtverwaltung hat im gleichen Zeitraum respektable 33 Prozent mehr Baugenehmigungen erteilt.”

