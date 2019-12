Oberhausen. Keine vorweihnachtliche Stimmung in der Politik: Die CDU lassen die Tatenlosigkeit-Vorwürfe der SPD gegen den Oberbürgermeister nicht kalt.

CDU Oberhausen wehrt sich: OB Daniel Schranz nicht tatenlos

In weniger als zwei Wochen ist Weihnachten, doch von friedlicher Adventsstimmung ist in der Lokalpolitik Oberhausen nichts zu spüren. Im Gegenteil: Neun Monate vor den Kommunalwahlen in NRW heizt sich das Klima unter den Lokalpolitikern verschiedener Couleur gerade auf.

So lässt die CDU den SPD-Vorwurf nicht auf Oberbürgermeister und Parteifreund Daniel Schranz sitzen, er sei ausgerechnet in Wirtschaftsfragen tatenlos gewesen. Dies hatte die SPD öffentlich mit Blick auf einige Studien zur Lage der Digitalisierung und Wirtschaft in Oberhausen dem seit Herbst 2015 amtierenden Stadtoberhaupt kritisiert. Bei zwei aktuellen Rankings war Oberhausen abgeschlagen auf den hinteren Plätzen gelandet, hat danach sogar im vergangenen Jahr an Dynamik verloren – im Gegensatz zu anderen Ruhrgebietsstädten.

Enttäuscht über den neuen Kurs der SPD Oberhausen

Die Spitzen der CDU-Ratsfraktion und des CDU-Kreisverbandes zeigen sich enttäuscht über den neuen Kurs der frisch gebackenen SPD-Ratsfraktionsvorsitzenden Sonja Bongers – und reitet eine Gegenattacke. Sie werfen der SPD „reinen Populismus allein um der Macht willen“ vor. „Seit vier Jahren lobt selbst der politische Mitbewerber die gute Arbeit des Oberbürgermeisters, knapp neun Monate vor der Wahl aber schert die SPD nun aus. Der Vorwurf der Tatenlosigkeit ist absurd“, meint CDU-Ratsfraktionschefin Simone-Tatjana Stehr. „Nach mindestens zehn Jahren der Stagnation geht es seit der Wahl von Schranz wieder aufwärts mit Oberhausen.“

CDU-Parteivorsitzender Wilhelm Hausmann geht mit der SPD hart ins Gericht: „Frau Bongers hat offenbar vergessen, woher wir wirtschaftlich kommen. In der Wahrnehmung der Bürger ist der jahrzehntelange Stillstand der SPD in Oberhausen das Problem.“ Der Landtagsabgeordnete wirft der SPD vor, auf der Bremse der Stadtentwicklung zu stehen.

CDU: Hallenbetreiber abgelehnt, aber keine neuen Konzepte

Als Beispiele nennt Hausmann Forderungen nach einem extrem teuren öffentlichen neuen Freibad, nachdem die Sozialdemokraten vor Jahren zwei Freibäder schließen ließ, sowie die jüngste Ablehnung der erfahrenen SMG Entertainment GmbH als neuer Betreiber der Stadthalle. „Wir warten gespannt auf den Finanzvorschlag der SPD für ein neues Freibad. Dies würde empfindliche Kürzungen bei anderen Leistungen für die Bürger in Schulen und Kindergärten bedeuten. Das verschweigt Frau Bongers.“

Und zur Stadthalle habe die dort als Aufsichtsratschefin tätige Bongers bisher noch kein neues Konzept vorgelegt. „Ergebnis: Schmerzhafte Kosten von über einer Million Euro Zuschuss bleiben weiter bei der Stadt. Und: Tagungen und Kongresse mit Übernachtungen werden hier nicht stattfinden.“