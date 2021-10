CDU Oberhausen nominiert Kandidaten für Landtagswahl

Oberbürgermeister Daniel Schranz (links) gratuliert Simone-Tatjana Stehr und Wilhelm Hausmann, die im Mai 2022 in den NRW-Landtag einziehen wollen.

Oberhausen. Die CDU Oberhausen nominiert ihre Kandidaten für die Landtagswahl im Mai 2022. Fraktionschefin und Parteichef treten gemeinsam an.

Nach der Bundestagswahl ist vor der Landtagswahl: Im Mai 2022 wählt NRW einen neuen Landtag. Die CDU Oberhausen hat ihre Kandidaten dafür bereits bestimmt. Es treten an: Fraktionschefin Simone-Tatjana Stehr und Oberhausens CDU-Kreisvorsitzender Wilhelm Hausmann.

Wilhelm Hausmann tritt erneut im Wahlkreise 56 (Alt-Oberhausen und Osterfeld), Simone-Tatjana Stehr wieder im Wahlkreis 57 (Sterkrade und Dinslaken) an. So haben es die knapp 90 Vertreterinnen und Vertreter der CDU Oberhausen und Dinslaken bei einer Versammlung in der Luise-Albertz-Halle entschieden.

Hausmann unterstrich dabei die „erfolgreiche Arbeit der NRW-Koalition, die unaufgeregt und geräuschlos seit 2017 ans Werk geht und trotz ihrer nur knappen Einstimmen-Mehrheit keine einzige Abstimmung verloren hat“, heißt es in einer Mitteilung der CDU im Nachgang der Wahl. Auch bei der inneren Sicherheit sieht Hausmann NRW vorne. Das Personal bei der Polizei sei kontinuierlich erhöht worden, der Kampf gegen Clankriminalität werde endlich erfolgreich geführt.

Stehr hebt die Digitalisierungsoffensive in der Bildungspolitik hervor, das Land investiere derzeit rund 263 Millionen Euro in das digitale Lehren und Lernen. Städte wie Oberhausen könnten auch dadurch ein eigenes Glasfasernetz für Schule und Verwaltung aufbauen. „Die Digitalisierung der Schulen hat in einer ungeahnten Geschwindigkeit stattgefunden. Die Ausstattung von Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern mit digitalen Endgeräten hat ein exponentielles Wachstum erfahren.“

