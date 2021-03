CDU gewann bei Oberhausener Ratswahl 17 von 29 Wahlkreisen

Oberhausen. Bei der Oberhausener Kommunalwahl 2020 holte die CDU nicht nur das Oberbürgermeister-Amt, sondern die Mehrheit der Direktmandate – nun sogar 17.

Schon kurz nach dem Wahlsieg des 45-jährigen politischen Seiteneinsteigers Robert Babic (CDU) gegen den Osterfelder Bezirksbürgermeister Thomas Krey (SPD) haben Oberhausener Christdemokraten den Erfolg virtuell bei einer Online-Videoschalte gefeiert.

Schließlich gewann die CDU bei der Nachwahl der Kommunalwahl vom 13. September 2020 am Sonntag in Osterfeld-Mitte mit 35,5 Prozent den 17. von 29 Wahlkreisen in Oberhausen direkt. Die Wahlwiederholung war durch eine Verwechselung von 137 Stimmzetteln notwendig geworden. Damals, am 13. September 2020, hatte Krey knapp mit 17 Stimmen gesiegt, diesmal Babic mit nur zehn Stimmen Vorsprung.

„Der Wahlkampf hat mir viel Spaß gemacht, ich hatte eine tolle Unterstützung durch unser Team. Jetzt freue ich mich auf die Arbeit im Rat der Stadt und der CDU-Fraktion“, sagte der Fußballer und Trainer Babic nach seinem Sieg. Der Oberhausener CDU-Parteichef Wilhelm Hausmann gratulierte zum Wahlerfolg: „Die CDU ist auch in Osterfeld die beliebteste Partei bei den Wählerinnen und Wählern.“

Freut sich über seinen Wahlsieg: Robert Babic zieht für Osterfeld-Mitte in den Oberhausener Stadtrat. Foto: Kurt Michelis / FFS

CDU-Ratsfraktionschefin Simone-Tatjana Stehr sagte nach Angaben in einer Pressemitteilung der Partei: „Das ist ein starkes Signal. Damit setzt sich der Erfolg der CDU an der kommunalpolitischen Basis fort.“ Neben Marita Wolter und Ekaterini Paspaliari sei Robert Babic nunmehr der dritte Osterfelder Wahlsieger, der der CDU-Ratsfraktion angehört.

Wahlberechtigt waren bei der Wiederholungswahl am Sonntag knapp 5000 Personen, gewählt haben allerdings nur 829 (Wahlbeteiligung: 16,8 Prozent). Auf Thomas Krey (SPD) entfielen 281 Stimmen (34,27 Prozent), Robert Babic (CDU) erhielt 291 Stimmen (35,49 Prozent). Damit ist Robert Babic gewählt.

Das vorläufige Endergebnis im Wahlbezirk 29 kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://wahlen.regioit.de/2/km2020/05119000/html5/Ratswahl_NRW_210_Wahlbezirk_OsterfeldMitte.html

Das aktualisierte Gesamtergebnis der Ratswahl kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://wahlen.regioit.de/2/km2020/05119000/html5/Ratswahl_NRW_210_Gemeinde_Stadt_Oberhausen.html